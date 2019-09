Tennis. TC Solaro, grande successo per la terza edizione del Torneo Giovanile 'Volée Cup Giuseppe Fassola' (FOTO)

Al Tennis Club Solaro si è conclusa con gli incontri di finale ed una bella festa la Terza Edizione della "Volée Cup" torneo giovanile Under 10-12-14-16 con Borsa di Studio Sportiva per giovani tennisti dedicato a Giuseppe Fassola. Grande partecipazione anche nella giornata conclusiva di pubblico ed amici di Pino Fassola fondatore del circolo e Resort sportivo.

Sotto uno splendido cielo azzurro i finalisti si sono confrontati sui centrali in terra rossa del Tennis Club Solaro dando vita ad incontri avvincenti e tiratissimi esprimendo un notevole livello tecnico nonostante la giovane età.

Nella categoria femminile under 12 Linda Lanteri (Tennis Club Solaro) si è aggiudicata il titolo, mentre è trionfo per Sofia Coatti (Tennis Club Taggese) tra le Under 16.

In quella maschile Ettore Crespi (Tennis Club Dolceacqua) è risultato il vincitore tra gli Under 10, Davide Sgrò (Tennis Club Finale Ligure) tra gli Under 12 e Under 14, mentre Leonardo Piattelli (Tennis Club Solaro) tra gli Under 16.

Lodevole la formula del torneo che ha unito alla coppe e medaglie per tutti i finalisti delle relative categoria tennistiche la consegna di due Borsa di Studio agli atleti che hanno ottenuto il maggiore punteggio calcolato sulla base del risultato agonistico sportivo e su quello del loro risultato scolastico. Testimoni ne sono i genitori che hanno visto i propri figli nel corso dell’anno allenarsi sui campi da tennis ed impegnarsi negli studi con il proposito di ottenere la migliore delle pagelle ed ambire alla conquista della Borsa di Studio.

Le Borse di studio a fini sportivi sono state assegnate: alla Linda Lanteri (Under 12, Tennis Club Solaro) che ha superato in finale Letizia Guerrino e a Lorenzo Della Peruta (Under 12, Tennis Club Finale Ligure) sconfitto nel match decisivo da Davide Sgrò. Un gagliardetto è stato consegnata ai rispettivi circoli tennistici di appartenenza.

Alla cerimonia di premiazione, accompagnata da musica e stelle filanti e diretta dal Direttore Tecnico Andrea Icardi, sono intervenuti l'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sanremo Massimo Donzella , il delegato del Coni Imperia Alessandro Zunino, ed il Presidente onorario FIT Renzo Cimiotti.

Un pensiero affettuoso è stato poi dedicato con tanti palloncini in volo al Fondatore del Circolo Sportivo Giuseppe Fassola dalle figlie Patrizia e Roberta, dai famigliari e da tutti gli amici e collaboratori intervenuti. Forte l’emozione delle figlie che hanno visto crescere di anno in anno il numero degli atleti partecipanti ed hanno confermato la volontà di fare della “Volèe Cup” un appuntamento fisso e sempre più importante nel panorama tennistico giovanile per mantenere vivo il ricordo del papà “Pino” e promuovere lo sport presso i giovani, convinte che oltre all’agonismo la pratica sportiva abbia in sé funzione sociale aggregativa ed educativa.

Terminata la cerimonia di premiazioni tutti i partecipanti si sono rinfrescati nella piscina del circolo sportivo ed infine, come consuetudine delle grandi occasioni, si è brindato al buon esito del torneo ed al ricordo di “Pino” Fassola nel corso di un festoso buffet.



Questi i risultati delle 6 finali disputate:

Under 10 maschile: Crespi Ettore b. Campagnolo Andrea 6-2 6-1

Under 12 femminile: Lanteri Linda b. Guerrino Letizia 6-1 6-2

Under 12 maschile: Sgrò Davide b. Della Peruta Lorenzo 6-1 6-2

Under 14 maschile: Sgrò Davide b. Forneris Lorenzo 3-6 7-6 6-3

Under 16 femminile: Coatti Sofia b. Giulia Orrù 2-6 6-0 3-2 rit.

Under 16 maschile: Piattelli Leonardo b. Sacco Federico 4-6 6-1 6-4

Sul sito dedicato al Torneo Volèe Cup www.solarosporting.it/voleecup e su Facebook https://www.facebook.com/solarosportingsanremo le più belle immagini dell’evento.