San Lorenzo al Mare in festa per Miss Carolina Stramare: lo zio "Abbiamo esultato come per una vittoria ai Mondiali"

“Abbiamo fatto festa come nell’82 e nel 2006 quando l’Italia ha vinto ai Mondiali. E’ una emozione di gioia indescrivibile, anche per la vicinanza di tantissime persone di San Lorenzo che hanno condiviso una serata indimenticabile”.

Sono le parole di Gianni Stramare, Consigliere comunale di San Lorenzo al Mare e zio di Carolina, la 20enne nata a Genova che per tanti anni ha vissuto nella piccola cittadina rivierasca, ieri eletta Miss Italia 2019. Impossibile da raggiungere Carolina, il padre Romeo ed i nonni, abbiamo contattato lui per poter ‘vivere’ le emozioni che ieri sera hanno coinvolto tutto il paese, che conosce benissimo Carolina per averla vista crescere e per la sua presenza continua, come quest’estate non appena ha avuto giorni liberi dai suoi impegni.

Lo zio di Carolina è uno dei tanti ‘tifosi’ che ieri l’hanno supportata da lontano, visto che a Jesolo con lei c’erano il padre ed i nonni, con i quali vive da diversi anni in Lombardia. “Ho creato, quasi per gioco – ci ha detto – un gruppo whatsapp per supportarla, ma non pensavo di trovare tanto aiuto da amici e semplici cittadini di San Lorenzo. Ma la semplicità e l’umiltà di Carolina ha fatto davvero tanto. Tutti i miei concittadini la apprezzano da sempre e ieri l’hanno aiutata in quello che inizialmente sembrava un sogno”.

Ci racconti cosa è successo ieri sera alla sua elezione: “Non ci sono parole per descriverlo. Chi era a San Lorenzo ha udito un vero e proprio tripudio, lo stesso che offre un gol dell’Italia ai Mondiali”. Ha già sentito Carolina? “Non ancora e pensi che stamattina ho parlato con mio fratello che non l’ha nemmeno ancora vista da ieri sera, per i suoi tanti impegni. Ma l’emozione per entrambi è stata davvero forte. Aver sentito il mio cognome mi ha emozionato e non le nascondo che sono scese non poche lacrime”.

Intanto a San Lorenzo al Mare è attesa già per i primi giorni della settimana la trasmissione ‘La vita in diretta’, che farà un servizio nella cittadina dove ha vissuto per diversi anni la nuova Miss Italia. Chi è Carolina? “E’ una persona seria e quadrata – ci ha detto lo zio Consigliere comunale – oltre ad essere una bellissima ragazza, ma questo lo avete visto. Pensi che è talmente legata alla sua famiglia che, quest’estate, nonostante i suoi impegni non è voluta mancare al mio 50° compleanno. Ora la aspettiamo a San Lorenzo con la sua corona da Miss”.

Carolina, pur studiando ancora adesso, vive già nel mondo della moda, visto che sta lavorando da tre anni come modella, un sogno che ha sempre cullato sua mamma, che purtroppo non l’ha potuta vedere con lo scettro da Miss, visto che è mancata un anno fa. Stamattina in molti tra i residenti di San Lorenzo hanno rivissuto la straordinaria serata di ieri e nelle vie non si parla d’altro: “Noi siamo un ‘rione’ più che una città – ha concluso Gianni Stramare – ed ho notato come abbia vissuto l’elezione di Carolina. In tanti si sono uniti per sostenerla ed oggi stiamo ricevendo centinaia di messaggi che non possono che farci piacere. Ora la aspettiamo per festeggiarla in riva al mare”.