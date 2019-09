Riva Ligure: questa sera, concerto revival 70/80 della band Ebb Tide

L'amministrazione del Comune di Riva Ligure comunica che questa sera in Piazza Matteotti dalle ore 21.30 si potrà assistere ad un concerto revival 70/80 della band Ebb Tide.



"Ci tengo a sottolineare - dichiara l'assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza - che questa serata musicale di fine estate sarà gentilmente offerta dalla band e non avrà nessun costo per il Comune, doveroso dunque un ringraziamento speciale agli Ebb Tide".