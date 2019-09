Per la ricorrenza della Madonna delle Vigne, domani il Comune di Ranzo in festa

Ranzo in festa domani per la Madonna delle Vigne nel capoluogo comunale Borgo di Ranzo: alle 17 la Messa presieduta da Monsignor Mario Ruffino e, a seguire, la processione per le vie del paese con la partecipazione delle Confraternite.

“La Cappella della Madonna delle Vigne - dicono gli organizzatori - è una piccola bomboniera che Ranzo custodisce: edificata nel sedicesimo secolo, conserva, tra l'altro, un polittico dei conterranei pittori Guido da Ranzo, raffigurante la Madonna col Bambino”.

“Questa festa - proseguono - da alcuni anni riunisce la nostra comunità e contribuisce a tenerla viva: è questo il senso e la direzione del nostro impegno”.