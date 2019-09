Non è ligure ma studia a Sanremo e trascorre le vacanze a San Lorenzo al Mare la nuova Miss Italia Carolina Stramare

C’è anche un po’ della nostra provincia nella nuova Miss Italia, la lombarda Carolina Stramare. La 20enne, che era in gara con il numero 3, è infatti figlia di Romeo, noto imprenditore di San Lorenzo al Mare (ha un mobilificio) ed è nipote del Consigliere comunale Gianni. E’ conosciutissima nel piccolo centro rivierasco dove trascorre spesso le vacanze al mare. Carolina, inoltre, è nata a Genova e studia all'Accademia delle Belle Arti di Sanremo.

Vive con i nonni a Vigevano e, per questo, il suo percorso da ‘Miss’ è legato alla Lombardia, dove ha già vinto il titolo regionale. Nella finale di ieri sera a Jesolo, trasmessa in diretta su Rai 1, Carolina Stramare che vive a Vigevano in provincia di Pavia, si è imposta sulla 20enne di Taormina Serena Petralia e su un’altra 20enne, la veneta Sevmi Fernando di Padova.

Carolina Stramare era stata esclusa nelle precedenti fasi di votazione, ma è stata ripescata dalla giuria delle 'Miss storiche'. Carolina è alta un metro e 79, ha occhi verdi e capelli castani, è attualmente iscritta ad un corso di grafica e progettistica all'Accademia delle Belle Arti di Sanremo, e lavora da circa tre anni come modella.

Lorenza Bellini, capogruppo consiliare ‘San Lorenzo Oggi” si congratula con Carolina Stramare per la straordinaria vittoria del titolo di Miss Italia 2019: “Tutto il paese è in festa, dopo aver seguito la finale su Rai 1. Carolina è bellissima e amata da tutti a San Lorenzo al Mare, dove ha appena terminato di trascorrere le vacanze. Ora la attendiamo, non appena potrà, per fare un saluto alla ‘sua’ San Lorenzo”.