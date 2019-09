Molini di Triora: 60 candeline per la Sagra della Lumaca. Oggi e domani la tradizionale festa

Oggi prende il via la 60ª edizione della sagra della Lumaca di Molini di Triora. Due giorni, oggi e domani, domenica 8 settembre, dedicati alla tradizionale festa di questo borgo della Valle Argentina. Sessanta candeline sono un traguardo importante per questo evento, tra i più conosciuti in ambito provinciale ed organizzato dalla ProLoco del borgo con il patrocinio del Comune e di Regione Liguria.



Il primo giorno prenderà il via dalle 19.30 con l’apertura dell’area ristoro ed il concorso gastronomico Lumaca d’Oro. Il giorno seguente invece si terrà il clou della sagra. Dalle 11, nel centro del borgo saranno presenti attrazioni, giochi e bancarelle per tutti. Inoltre non mancheranno i gonfiabili di Kenzo ed al laghetto delle noci tornerà anche Yuri il funambolo.



Cucine aperte dalle 12.30 nell’area Marcello Capponi, dove non mancheranno lumache, cinghiale, patatine, rostelle ed il servizio bar. In questa due giorni ad accompagnare la sagra ci penserà il gruppo ’Cristian e la Luna Nueva’ che offrirà musica e balli per tutti.



La Sagra della Lumaca dà il via al trittico di appuntamenti che caratterizza settembre in valle Argentina. Ne avevamo parlato nei giorni scorsi (LINK). Quella di Molini rimane comunque la più longeva. Come ogni anno delle Sagra della Lumaca anche in questa edizione non mancheranno due degli appuntamenti clou collegati: il premio La Lumaca d'Oro e la Corsa delle Lumache. Stasera una giuria decreterà la migliore ricetta con cui sono state cucinate le lumache mentre domani, domenica 8 settembre, sarà la volta di questa simbolica 'corsa' dove le lumache devono arrivare in cima ad un palo.