Sport, cultura e musica, ecco gli appuntamenti più invitanti del primo weekend di settembre

Protagoniste indiscusse di questo primo weekend di settembre sono le Regine del Mare ospiti delle ‘Vele d’Epoca’ di Imperia, manifestazione che da oltre 30 anni è divenuta una tappa imperdibile per le regate classiche nel Mediterraneo.

Già parte di diversi Circuiti internazionali durante il corso degli anni - dal Trofeo Prada al Panerai Classic Yachts Challenge - le Vele d’Epoca di Imperia offrono un suggestivo ed unico campo di regata incastonato in una cornice di rara bellezza e prestigio. Uno specchio che da quest’anno può fregiarsi anche della Bandiera Blu, recentemente ottenuta dalla città di Imperia

L’appuntamento per velisti, curiosi e appassionati, è fino a domenica 8 settembre, sulla Calata Anselmi, nel Porto di Imperia. Oltre le regate, i visitatori potranno prender parte a numerosi altri eventi collaterali (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali).

Ancora per oggi Sanremo offrirà tanti eventi grazie alla ‘Festa della Città e dello Sport’ dove il borgo matuziano si vestirà a festa per chiudere ufficialmente l’estate 2019. Musica, teatro, cultura e anche motociclismo. Il primo appuntamento è fissato per le 9 in piazzale Carlo Dapporto con il raduno motociclistico ‘Hat Sanremo-Sestriere’. E poi una lunga serie di appuntamenti dal tardo pomeriggio fino al gran finale sul palco di Pian di Nave. Una serata per i più giovani con: Chadia Rodriguez, Le Donatella, Georgia Mos, Killecatz (il programma a questo link)

Sempre la città dei fiori ospiterà, oggi e domani, ‘Solea, festival della cultura Mediterranea – Il Mare in un bicchiere’: ancora due giorni di reading, spettacoli e percorsi narrativi al Forte di Santa Tecla. La giornata odierna si aprirà con un focus dedicato all'opera di Italo Calvino, la cui celebre definizione della poesia ha ispirato il sottotitolo del festival, ‘Il mare in un bicchiere’, per poi proseguire con lo spettacolo itinerante ‘Racconti di mare e di città’. A conclusione della seconda giornata dell’evento, l’appuntamento è con ‘Il mare in un imbuto’, un percorso attraverso l'opera di Italo Calvino guidata da Giorgio Gallione, regista e drammaturgo genovese (per leggere il programma cliccare questo link).

Feste Gastronomiche & Sagre

A Pieve di Teco l’appuntamento è con la 7a edizione dell’Expo Valle Arroscia. Si tratta di un fine settimana (sabato e domenica) con una moltitudine di eventi all'insegna di territorio, arte e cultura (il programma nel dettaglio a questo link).

Come tutti gli anni nel secondo fine settimana di settembre torna a Molini di Triora la Sagra della Lumaca. Tanto buon cibo con la distribuzione delle lumache già il sabato sera. Domenica l’evento inizierà dalle 12.30 nell’area sportiva ‘Marcello Capponi’ con la distribuzione delle prestigiose lumache (più info).

Con la proposta di numerose qualità di birra artigianale continua oggi a Bordighera la 3a edizione di ‘BeerinBò Festival di Birra & Cucina’. I Giardini Lowe ospiteranno un percorso gastronomico con il meglio della gastronomia e dei birrifici artigianali oltre a spettacoli musicali e concerti dal vivo (più info).

Il nettare degli dei, il vino dei papi e dei re. Si tratta del Moscatello di Taggia, protagonista dell’evento ‘DiVino - Il Moscatello di Taggia’ in programma sabato dalle 18 presso l’ex Oratorio di Santa Brigida a Sanremo. Si potranno degustare vini della rete d’impresa ‘Terre del Moscatello’ di Taggia in compagnia della musica del ‘Smooth Jazz Duo’ formato da Freddy Colt e Giulio Zampollo.



Una Cena Africana sotto le stelle aprirà sabato sera il ‘Festival Feira da Capoeira’. Location dell’evento sarà Piazza San Costanzo nel Centro storico di Sanremo. La serata sarà impreziosita da performance live di danze Afrobrasiliane e di percussioni Senegalesi oltre ad esibizioni di gruppi live e dj set.

Il Palatenda e l’Arena Bigauda di Camporosso sabato sera ospiterà la 6a edizione della Sagra dello stoccafisso alla calabrese.

La Sagra della Polenta e Cinghiale invece si terrà a Seborga. Si tratta di una serata enogastronomica e danzante con l’Orchestra ‘I Remix Group’.

Musica & spettacoli teatrali

Sabato sera a Sanremo, presso la Chiesa degli Angeli, è in programma 'Requiem for the living' di Dan Forrest, concerto del Coro filarmonico Musica Nova di Sanremo diretto dal M° Giulio Magnanini con la pianista Sonja Silvano.

Sempre la città dei fiori sabato sera ospiterà, in piazza San Siro, la serata finale della 22esima Rassegna di teatro dialettale ‘Nini Sappia’ con lo spettacolo della Compagnia Stabile Città di Sanremo ‘Area de Festival!’.



Nella città delle palme sarà l'Orchestra Sinfonica di Bordighera ad allietare il pubblico del Palazzo del Parco con pagine di musica classica di autori romantici tramite un concerto diretto dai tre vincitori dell’Italian Conducting Competition di Bordighera.

La Sala Museo del Convento San Domenico di Taggia ospiterà, sabato e domenica, un concerto dei Docenti e degli Studenti della Masterclass dell’Accademia di Musica di Taggia per Archi con i Professori Winfried Rademacher (violino), Isabel Charisius (viola) e Francis Gouton (violoncello).

Per l’ultimo appuntamento della rassegna ‘Hanbury19cheSpettacolo’, ‘Stelle & Strisce - Le stelle dei fumetti sotto le stelle degli Hanbury’, domenica sera (h 21), è in programma ai Giardini Hanbury di Ventimiglia, uno spettacolo di teatro diffuso messo in scena da Liber theatrum su testi di Claudio Vecchio e Diego Marangon (più info).

Sport & Escursioni

Domenica è in programma un’escursione al Forte Centrale del Col di Tenda sulla Haute Route du Sel con la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone. Il ritrovo è fissato a Ventimiglia (info 391 1042608).

Bajardo ospiterà la ‘Run for Apeiron ‘trail’. Si tratta di una corsa trail non competitiva e di solidarietà (più info).

Domenica l’appuntamento è anche con la 15a Passeggiata nei boschi di Seborga organizzata dal Comune di Seborga e da quello francese dell’Escarène (più info).



Per conoscere altri eventi e leggere nel dettaglio quelli proposti consultare l' Agenda Manifestazioni.