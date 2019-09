Sanremo: ritorno di fiamma da una idropulitrice, camion di Amaie Energia distrutto ed operaio ferito (Foto e Video)

Un incendio sulle cui cause stanno indagando i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco, ha totalmente distrutto un mezzo di Amaie Energia, che era stato sistemato sulla passeggiata Imperatrice dagli operai, che avrebbero dovuto lavare la pavimentazione con una idropulitrice.

All’accensione della stessa, per cause ancora in via d’accertamento, si è verificato un ritorno di fiamma che ha investito uno degli operai (gli altri due erano più lontani). Si tratta di un 52enne di Riva Ligure, S.H., che ha riportato delle ustioni di terzo grado agli avambracci. Fortunatamente non è in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme al mezzo, un furgone nuovo ed a noleggio a lungo termine e bonificato l’area. Presenti anche i Carabinieri che indagheranno sul caso e la Polizia Municipale che ha provveduto al traffico, che ha subito pesanti rallentamenti.