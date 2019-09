Sanremo: parcheggio 'selvaggio' senza limiti, auto sulle strisce e sullo scivolo per disabili al Borgo (Foto)

Ultimamente la situazione parcheggi nella zona di via Galilei al Borgo va un pochino meglio, con qualche controllo in più da parte della Polizia Municipale ed una maggiore ‘educazione’ di automobilisti e motociclisti.

Questo ovviamente non significa che tutte funzioni al meglio ma ci vuole ovviamente tempo e, purtroppo, ogni tanto dobbiamo registrare situazioni come quella indicata da alcuni residenti, nel pomeriggio di ieri.

Inciviltà e menefreghismo sono indicativi dell’auto lasciata in sosta sulle strisce pedonali e sopra lo scivolo per disabili, senza preoccuparsi del disagio che poteva recare. “Nonostante il buon lavoro svolto dal comune pochi mesi fa – evidenzia un residente della zona - per risolvere i problemi ed i pericoli, se ne vedono ancora di tutti i colori ma questa è imbattibile. Essendo anche un piccolo tratto a doppio senso di circolazione molto trafficato i trasgressori invadono la corsia opposta rischiando di creare incidenti”.