Perinaldo: incendio stanotte in piazza Belvedere, tre auto distrutte ed intervento dei Vigili del Fuoco

Tre auto sono andate distrutte, questa notte alle 2 in piazza Belvedere a Perinaldo vicino alla Chiesa parrocchiale per cause ancora in via d’accertamento.

Si tratta di due Fiat Panda (un modello vecchio ed uno nuovo) ed una Toyota Aygo, anche se al momento non si sa da quale delle tre è partito l’incendio. Le fiamme hanno anche annerito l’intonaco della chiesa che, in alcuni tratti è anche caduto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia, che hanno lavorato per circa un’ora prima di avere ragione delle fiamme. Insieme a loro anche i Carabinieri della locale stazione che, insieme ai colleghi di Bordighera cercheranno di stabilire le origini del rogo.