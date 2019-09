Maltempo: nuova perturbazione e allerta gialla in Liguria ma non per la provincia di Imperia

Dopo il passaggio instabile tra giovedì e venerdì, seguito da una breve pausa, la Liguria sta per essere raggiunta dalla seconda perturbazione di questo settembre ma, anche questa volta la nostra provincia dovrebbe essere quella con meno problemi.

Dopo le piogge di ieri, infatti, tra il pomeriggio e la serata di oggi torneranno precipitazioni, rovesci, temporali e anche vento forte che interesseranno gran parte della regione, salvo l’estremo Ponente. Dalle 20 di stasera alle 14 di domani, infatti, è stata diramata l'allerta meteo 'gialla' per temporali ma non sulla provincia di Imperia.

L’avvicinarsi della perturbazione renderà, già dal pomeriggio, l’atmosfera piuttosto instabile con la possibilità di qualche fenomeno sparso. Dalla serata e fino a metà della giornata di domani saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità in particolare sul Centro-Levante della regione. Come sempre questi fenomeni possono essere accompagnati da locali gradinate e colpi di vento. Nel pomeriggio di domenica saranno ancora possibili fenomeni residui mentre, per un miglioramento più deciso bisognerà attendere la serata. Da segnalare che la scorsa notte le temperature minime sono ancora leggermente diminuite ed il valore più basso in regione spetta proprio all'imperiese con 6 gradi a Colle di Nava. Sotto le previsioni.

OGGI : progressivo aumento dell'instabilità nel corso della giornata per l'approssimarsi di una perturbazione: dal pomeriggio bassa probabilità di rovesci/temporali forti.

DOMANI: nella prima parte della giornata tempo perturbato con bassa probabilità sull'imperiese. Nel pomeriggio si avrà un parziale miglioramento, pur permanendo condizioni di instabilità residua e una bassa probabilità di fenomeni forti su tutta la regione. Miglioramento più deciso dalla tarda sera. Venti settentrionali fino a forti con raffiche intorno ai 60-70 km/h. Mare fino a molto mosso sottocosta.