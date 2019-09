Imperia: donna investita da un'auto sulle strisce pedonali vicino alla rotonda delle carceri (Foto)

È stata trasportata all'ospedale di Imperia in codice 'giallo' la donna investita questa mattina da un'auto sulle strisce pedonali vicino alla rotonda delle carceri.

Sembra che stesse attraversando sulle strisce pedonali quando, per cause in via di accertamento, è stata travolta da una vettura. Le sue condizioni, per fortuna, non sono particolarmente gravi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce d'Oro di Imperia che l'ha stabilizzata e trasportata all'ospedale per via di alcune contusioni.