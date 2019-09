Ventimiglia: mozione 'plastic free' Ioculano-Leuzzi "Serve un'ordinanza per limitare l'uso della plastica, educhiamo i giovani"

Il Consigliere comunale ed ex Sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano, insieme alla collega Federica Leuzzi, ha depositato con i colleghi del Partito Democratico, una mozione nella quale chiede al Sindaco Gaetano Scullino ed all’Amministrazione di adottare un’ordinanza per creare una campagna di sensibilizzazione contro l’uso della plastica

“L’Italia – evidenzia Ioculano nella sua Mozione – riversa in mare ogni anno 500mila tonnellate di macroplastiche e 130 mila tonnellate di microplastiche ed è il primo consumatore in Europa e secondo al mondo per utilizzo di acqua imbottigliata. Si consumano ogni anno 206 litri a testa di acqua in bottiglie di plastica che, dopo il breve uso, rimane nell’ambiente per almeno 250 anni. Ognuno di noi consuma ogni anno quasi 2 chili di posate, piatti, bicchieri e cannucce monouso in plastica, le usiamo per pochi minuti e rimangono nell’ambiente per 50 anni. Ogni anno almeno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani, con gravi conseguenze sulla vita marina e terrestre. Si tratta soprattutto di oggetti monouso come bottiglie, stoviglie, cannucce e sacchetti: il loro utilizzo dura solo pochi minuti, ma, disgregati in frammenti di microplastiche, inquinano per sempre e si ritrovano nell’aria, nell’acqua potabile e in alimenti come il sale e il miele”.

"Considerato il pericolo per l'impatto ambientale che l'abuso e il non corretto smaltimento della plastica monouso rappresentano - gli fa eco il Consigliere Federica Leuzzi - abbiamo depositato una mozione, per chiedere al sindaco e alla giunta di impegnarsi affinché anche Ventimiglia diventi un comune 'plastic free'. È importante che si affermi la cultura del rispetto dell'ambiente anche con comportamenti consapevoli e contributi concerti alla riduzione della plastica e dei rifiuti in genere che rappresentano una minaccia per l'ambiente e per l'uomo stesso. La sensibilizzazione di tutti i cittadini è fondamentale per ottenere la loro collaborazione".

“La plastica, come documentato da numerosi studi, è una delle maggiori cause di inquinamento ambientale, specie nell’ambiente marino e particolarmente pericolose risultano le cosiddette ‘microplastiche’ (inferiori a 5 mm) che entrano nel circuito di tutte le catene alimentari, comprese quelle del cibo umano. L’utilizzo negli uffici pubblici di sole stoviglie compostabili e di prodotti ed imballaggi biodegradabili possibilmente ottenuti utilizzando materie prime di recupero, permetterebbe di ridurre al minimo i rifiuti prodotti. La possibilità oggi offerta dai sistemi di raccolta differenziata di riciclare i materiali plastici non può essere l’alibi per continuare a produrre e consumare esorbitanti quantitativi di plastica. La Pubblica Amministrazione deve dare il buon esempio e può impegnarsi fattivamente in tal senso”.

Ioculano e gli altri Consiglieri del Pd, chiedono al Sindaco ed alla Giunta di adottare una politica di acquisti pubblici ‘verdi’, che riduca sensibilmente l’acquisto di materiali plastici ove questi siano sostituibili da materiali prodotti con materie prime a minor impatto ambientale. Chiede di disporre che, per le future forniture di materiali monouso, i capitolati di gara escludano espressamente la possibilità di acquisto di materiali non biocompostabili;

“E’ necessario eliminare – sottolinea Ioculano - in tutti i locali gestiti direttamente dall’Amministrazione comunale (uffici, biblioteca, sala consiliare, ecc…) l’uso di bottiglie di acqua in plastica, preferendo altri materiali o prodotti non-monouso o in materiale biodegradabile. Vietare l'uso di piatti, bicchieri, cannucce e altri oggetti di plastica ‘usa e getta’ nelle sagre, feste pubbliche e manifestazioni sul territorio comunale preferendo l’uso di materiali compostabili. Adottare sistemi di gestione delle mense scolastiche che riducano l’uso di materie plastiche, favorendo l’uso di stoviglie lavabili o in subordine l’uso di materiale compostabile. Incentivare, anche attraverso la riduzione delle imposte comunali, comportamenti corretti ‘plastic-free’ (e/o penalizzare quelli scorretti) condotti da parte dei gestori dei locali pubblici presenti nel territorio comunale (bar, pizzerie, ristoranti, ecc...). Vigilare, affinché in tutti i luoghi di incontro, aggregazione e servizio posti nel territorio comunale (scuole, centri sportivi, centri parrocchiali, centri di aggregazione, centri anziani, spiagge) vengano scrupolosamente adottate le pratiche di raccolta differenziata e siano messi in pratica comportamenti ‘plastic free’. Sviluppare una campagna comunicativa pubblica per favorire tra i ventimigliesi comportamenti plastic-free sia in fase di acquisto che in fase di consumo.

Ioculano chiede in particolare di agli studenti delle scuole ventimigliesi di ogni ordine e grado borracce di alluminio in sostituzione delle inquinanti bottigliette di plastica monouso e di coinvolgere le associazioni di volontariato presenti nel territorio, e in particolare quelle a finalità ambientale, nello sviluppo delle politiche ‘plastic-free’ sviluppate dall’Amministrazione. Ma anche di promuovere il vuoto a rendere ed adottare un regolamento sul ‘Plastic Free’, emulando discipline organiche di altri comuni, dando un tempo congruo agli esercenti per l'attuazione, in condivisione con le associazioni di categoria, comunque non oltre il primo trimestre 2020.