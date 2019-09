Sanremo: ora è ufficiale, ad ottobre 2020 mercato dei fiori al pian terreno, il resto della struttura sarà dedicato ai giovani

Verrà spostato al pian terreno della struttura di Valle Armea il mercato dei fiori di Sanremo. La decisione è stata presa dall’Amministrazione comunale matuziana con il Sindaco che lo ha annunciato questa mattina, nel corso dell’incontro con le famiglie dei ragazzi della scuola ‘Pascoli’, che cambieranno a breve plesso scolastico, proprio all’interno del mercato.

Il Sindaco ha confermato che lo spostamento avverrà nell’ottobre 2020: “Ieri abbiamo incontrato i sindacati floricoli e, proprio in corrispondenza con l’apertura della scuola, l’area mercatale sarà spostata al piano terra, con una zona attrezzata e moderna, per consentire un migliore lavori agli utilizzatori del mercato”. La decisione parte da lontano, con la prima amministrazione Biancheri, e che ora arriva alla fase attuativa. Tutto nasce dalla caduta del vincolo di destinazione d’uso della struttura e dalla nuova convenzione che viene preparata con Amaie Energia, che consentirà investimenti importanti sul mercato.

Verrà ripensata globalmente la struttura con un indice di priorità verso i floricoltori, ai quali il Sindaco Biancheri ha spiegato ieri il progetto. Verranno riservati loro dei nuovi spazi, molto più moderni, funzionali ed accoglienti (come gli stessi chiedevano da tempo), nella zona sottostante fino ad ora inutilizzata ed abbandonata. Il plateatico, con un discorso iniziato già alcuni anni fa con le nuove palestre, tra l’altro molto gradite dalle società sportive, verrà ulteriormente allargato per altre attività sportive.

Ora si è aperta la questione relativa alla scuola ‘Pascoli’, che porta la struttura a diventare un vero e proprio ‘campus’ studentesco, oltre alla zona floricola. Per i giovani ci saranno quindi le classi per l’istruzione ma anche ampie zone sportive per una riqualificazione globale del mercato con tre spazi distinti ed il rilancio complessivo della struttura. Il tutto reso possibile grazie alla nuova convenzione con Amaie Energia, che si occuperà della gestione.

E’ un progetto a lunga scadenza per il quale ci vorrà ancora del tempo, grazie al lavoro dell’Amministrazione, degli Assessori coinvolti (Donzella, Pireri ed Artusi), insieme agli uffici comunali ed Amaie Energia. “E’ un discorso molto importante – ha detto il Sindaco Biancheri – per una riqualificazione straordinaria del mercato dei fiori che diventa una cittadella vera e propria per i giovani della nostra città, tra, istruzione e sport, senza dimenticare l’indirizzo iniziale, quello floricolo, che troverà spazio nelle zone sottostanti, opportunamente sistemate e riqualificate. E per questo devo ringraziare tutti gli ‘attori’ che si stanno adoperando, dagli Assessori, ai dirigenti ed ai dipendenti degli uffici, senza dimenticare il lavoro del Cda e delle maestranze di Amaie Energia”.