A Taggia settembre è il mese dello sport, Bastiani "Il Comune ha dato un’opportunità e molte associazioni sportive hanno risposto"

A Taggia, “Settembre è il mese dello sport”. Ne è convinto il consigliere comunale Raffaello Bastiani che ha delega proprio a questo ambito e che troviamo dietro l’organizzazione di ben 12 eventi a tema sportivo.

Tredici, considerando come si è aperto il mese, ovvero con la Festa dei Ragazzi di domenica scorsa, un’iniziativa rivolta ai giovani per avvicinarli alle istituzioni ed al mondo dello sport (GUARDA LA GALLERY FOTOGRAFICA QUI). Taggia è uno dei comuni con il maggior numero di associazioni sportive presenti, realtà floride e capaci di collezionare importanti successi. Da qui l’idea di dare uno spazio che valorizzasse queste associazioni. “Esatto, - conferma Bastiani - Diamo la possibilità a tutte queste realtà sportive di organizzare delle manifestazioni serali e non solo, in modo da mettersi in luce e proporre la loro attività e quindi far conoscere le loro discipline”.

Il primo appuntamento prettamente sportivo è quello che si è svolto oggi, con ‘Beach Volley and Fitness Games (ABBIAMO PRESENTATO L’EVENTO QUI). Arma di Taggia con piazza Tiziano Chierotti e Taggia con via Soleri, piazza Cavour, l’ex Mercato Coperto e la palestra Ruffini, sono i luoghi che ospiteranno le serate o le giornate dedicate allo sport. Chi parteciperà agli appuntamenti? Il Judo Club Sakura (domani), la Ginnastica Riviera dei Fiori (giovedì 12, venerdì 13, giovedì 19 e venerdì 20 settembre), la Love Dance (sabato 14 settembre), la ASD Taggese Palla a Pugno (domenica 15 settembre), la Amatori Tennis Armesi (giovedì 19 settembre), la Asd Tennis Tavolo (sabato 21 settembre), la Arte e Danza (venerdì 27 settembre), il Volley Team Arma Taggia (sabato 28 settembre).

“Il Comune ha dato un’opportunità e molte delle nostre associazioni sportive hanno risposto. - sottolinea Bastiani - Le esibizioni coinvolgeranno tanto i bambini quanto i genitori. Lo sport è un percorso di crescita non solo fisica ma anche della persona. Per i ragazzi è importantissimo perchè attraverso lo sport si aiuta a formare il carattere, imparano ad allenarsi in modo costante per inseguire un sogno, a vincere ma soprattutto a perdere. Perché nella sconfitta, grazie allo sport, questi giovani, imparano a rialzarsi, ad allenarsi ancora di più e trovare le energie per diventare più forti e raggiungere così i propri obiettivi. E’ un aspetto fondamentale nella crescita dei ragazzi. Non dimentichiamo che così imparano a anche l’importanza di lavorare in gruppo e della competizione così come a combattere per raggiungere i propri traguardi. Valori che poi serviranno nella vita di tutti i giorni”.

“Per questo, a questi insegnanti, coach, allenatori, va il mio riconoscimento. Loro sono esempi di vita che trasmettono alle nuove generazioni quei valori che li aiuteranno a rimanere lontani dalla strada e da comportamenti pericolosi” - conclude il consigliere comunale con delega allo sport.