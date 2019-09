Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 7 e domenica 8 settembre in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 7 SETTEMBRE

SANREMO

9.00-21.30. ‘Festa della Città e dello Sport’: due giorni di eventi sportivi e non in viarie location (il programma a questo link)

9.30-19.30. Firmacopie del libro di Barbara Perucca ‘Non voglio ammettere che ti amo’ (Edizioni Helicon). Libreria Mondadori in via Roma 91



10.00-17.00. ‘Festival Feira da Capoeira’: lezioni di Capoeira e Danze Afrobrasiliane dentro lo spazio di Villa Ormond



10.30 & 12.00. Raduno motociclistico ‘Hat Sanremo-Sestiere’ (11a edizione). Partenza della Discovery ore 10.30 + partenza della Classic ore 12.00. Hat Village in Piazzale Carlo Dapporto (il programma a questo link)

18.00 & 21.15. ‘Solea, festival della cultura Mediterranea – Il Mare in un bicchiere’: tre giorni di reading, spettacoli e percorsi narrativi al Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (per leggere il programma cliccare questo link)



18.00. ‘DiVino - Il Moscatello di Taggia’, il nettare degli dei, il vino dei papi e dei re: degustazione di vini della rete d’impresa ‘Terre del Moscatello’ di Taggia (a pagamento comprensivo di bicchiere e porta bicchiere) + accompagnamento musicale a cura dei ‘Smooth Jazz Duo’ di Freddy Colt e Giulio Zampollo. Ex Oratorio di Santa Brigida alla ‘Pigna’

18.00. Inaugurazione mostra di fotografia contemporanea di Angela Perri dal titolo ‘La musica che gira intorno’ a cura di Stefano Giraldi con intervento musicale di Alessandro Errico. Foyer di porta teatro de Casinò municipale, ingresso libero, fino al 22 settembre

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)



20.00. Festa Patronale N.S. della Guardia allietata dall’orchestra ‘Sorrisi e Musica’ + servizio cucina con specialità gastronomiche e bar. Frazione Poggio (ampio parcheggio)



20.30. ‘Festival Feira da Capoeira’: Cena Africana con Street Food sotto le stelle + Servizio Bar + Performance Live di danze Afrobrasiliane + Performance Live di Percussioni Senegalesi + Festa Afrobrasiliana con gruppi live e dj set. Piazza San Costanzo nel Centro storico

21.00. 'Requiem for the living' di Dan Forrest: concerto del Coro filarmonico Musica Nova di Sanremo diretto dal M° Giulio Magnanini con la pianista Sonja Silvano. Chiesa degli Angeli

21.00. Serata finale con premiazione della 22esima Rassegna di teatro dialettale ‘Nini Sappia’: spettacolo della Compagnia Stabile Città di Sanremo in ‘Area de Festival!’. Piazza San Siro, ingresso libero

IMPERIA

10.00. Campionato italiano Dinghy a cura dello Yacht Club Imperia: Specchio acqueo di Borgo marina, fino all’8 settembre

10.30-22.30. In occasione delle ‘Vele d’Epoca’ apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli



10.30-22.30. Apertura straordinaria per le Vele d’Epoca. M.A.C.I. - Museo di Arte Contemporanea, Villa Faravelli, Viale Matteotti 151

11.00-22.45. Vele D'Epoca di Imperia (21a edizione): cinque giorni di sport, mare, musica, eventi, cucina. A cura di Assonautica Imperia. Calata Anselmi, Borgo Marina, fino all’8 settembre (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)

14.30. 61a Festival Internazionale di Scacchi di Imperia a cura del Circolo Scacchistico Imperiese. Area Ex Salso, Calata Anselmi, fino all’8 settembre (più info)

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)



BORDIGHERA



16.00. Conferenza del Col. Riccardo Lanteri sulla ‘Storia del Corpo degli Alpini’. Sala riunioni dell'Unitrè, via Cadorna 5, ingresso libero



17.30. Concerto dell'Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dai tre vincitori dell’Italian Conducting Competition di Bordighera. In programma pagine di musica classica di autori romantici (10 euro). Palazzo del Parco

18.00. ‘BeerinBò Festival di Birra & Cucina’ (3a edizione): percorso gastronomico con meglio della gastronomia e dei birrifici artigianali di alta qualità e con il coinvolgimento dei migliori ristoratori locali e di birrifici artigianali di qualità + spettacoli musicali e concerti dal vivo. Giardini Lowe (più info)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

ARMA TAGGIA



8.00-17.00. ‘Game on the beach’: evento di sport e di danza dove si potrà partecipare a lezioni di prova di svariate discipline di danza. Piazza Chierotti

9.00-20.00. ‘Mercatino d’estate enogastronomico’ in Via Queirolo

21.00. ‘Rioni in Musica’: esibizioni di gruppi musicali in Piazza Farini e via Curlo



21.00. Accademia di Musica di Taggia: concerto dei Docenti e degli Studenti della Masterclass per Archi dei Professori Winfried Rademacher (violino), Isabel Charisius (viola) e Francis Gouton (violoncello). Sala Museo del Convento San Domenico, ingresso libero, fino all’8 settembre



DIANO MARINA

17.30-19.00. Firma copie del libro di Francesco Albani ‘Magic Healing’ e consigli personalizzati. Libreria Mondadori

CERVO

21.00. Accademia Internazionale estiva di Cervo (31a edizione): concerto di violino e viola con pianoforte dei partecipanti ai corsi (5 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)

ENTROTERRA



APRICALE



10.00-18.00. Mercatino animato con prodotti e artigianato locale



21.00. Spettacolo di Teatro di strada ‘Beat Socks’ di Stefano Locati



CHIUSAVECCHIA



19.30. Serata conviviale in occasione della Madonna dell'Uliveto di Chiusavecchia: cena + musica da camera con Vera Lorenz al violino e Sabine Sesselberg al pianoforte. Azienda Agricola Ramoino in frazione Sarola, info 333 6781228

CAMPOROSSO

19.00. Serata Calabrese - VI° edizione della sagra dello stoccafisso alla calabrese a cura della pro loco ‘Gli Amici del Mulino’. Palatenda e Arena Bigauda



DIANO CASTELLO



18.00-23.30. ‘Castrum Diani’: Festa Medievale con spettacoli, combattimenti, tenzone tra arcieri, sbandieratori, teatro, musica e falconieri. Apertura stand ore 19.30 (più info)



DIANO SAN PIETRO



19.00. Sagra della polenta e cinghiale allietata dall'orchestra I Long Island + gonfiabili per bambini. Area manifestazioni



DOLCEACQUA



19.00. ‘Sagra dei Fresciöi’: sagra in Piazza Mauro con protagoniste le tipiche frittelle di zucchine, di mele e di baccalà, oltre a tante altre pietanze della zona + musica live dei Full Optional in Piazza Mauro e dai Soundpressure nella piazzetta dal Ponte Vecchio + dj set con Luca Jay'Dee in piazza Mauro. A cura dei Dusäigöti



ISOLABONA



17.30. Presentazione delle attività in programma ed altre iniziative dell’associazione Culturale ALTALMA. Ex scuola elementare

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e domeniche di settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



MOLINI DI TRIORA



19.30. Per la 60a edizione della ‘Sagra della Lumaca’, degustazione di lumache + musica live a cura dell’Orchestra Cristian e la Luna Nueva. Area manifestazioni (più info)



PIEVE DI TECO

9.00-22.30. Expo Valle Arroscia (7a edizione): tre giorni all'insegna di territorio, arte e cultura. Luoghi vari, fino all’8 settembre (il programma nel dettaglio a questo link)



REZZO



20.30. Festa della Madonna Bambina: Fiaccolata dalla Chiesa Parrocchiale di San Martino al Santuario della Madonna Bambina e Santa Messa Solenne presso il Santuario

SEBORGA



18.00. Presentazione libro 'Il Cenacolo' di Paolo Paglia e Piera Arata. Chiesa di San Martino



20.30-00.30. Sagra della Polenta e Cinghiale: serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’Orchestra ‘I Remix Group’ + baby dance per i più piccoli. Piazza nuova del paese



TRIORA



8.00. Escursione ad anello Triora-Monte Pellegrino fra scorci panoramici sulla Valle Argentina e cime delle Alpi Liguri a cura dell’Associazione Ponente Experience (10 euro). Ritrovo davanti al Comune, info 334 1217884



16.00. Concerto di musica sacra ‘Una messa per Santo Stefano dal Cinquecento’ eseguito da un coro di canto internazionale diretto dalla soprano Deborah Roberts, co-fondatrice e dirigente del ‘Brighton Early Music Festival’. A cura dell’Associazione ‘Triora Musica’. Oratorio di San Giovanni Battista, ingresso libero

FRANCIA

MONACO



20.00. Spettacolo di danza tahitiana ‘Heiva i Monaco’ dai creatori di ‘Heiva i Paris’ con musiche dell'artista polinesiano Ken Carlter. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE

9.00. Campionato del Mondo Ironman 70.3 donne. Promenade des Anglais, anche domani (i dettagli a questo link)



ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN



21.00. ‘The New Orleans Project’: musica jazz del Merry Mood Group. Esplanade Jean-Gioan (più info)





DOMENICA 8 SETTEMBRE

SANREMO



9.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato, del Collezionismo e dell’Usato in Piazza Eroi Sanremesi, Piazza San Siro e Piazza Muccioli



11.00-16.00. ‘Festival Feira da Capoeira’: lezioni di Capoeira e Danze Afrobrasiliane dentro lo spazio di Villa Ormond

17.00. ‘Solea, festival della cultura Mediterranea – Il Mare in un bicchiere’: ultimo giorno di tre di reading, spettacoli e percorsi narrativi al Forte di Santa Tecla (per leggere il programma cliccare questo link)

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre

IMPERIA



8.00. Passeggiata-pellegrinaggio a piedi e in mountain bike per festeggiare la ricorrenza della festa della Natività in Montegrazie da Villa Guardia a cura dell'Associazione Madonna della Neve al Santuario di Montegrazie. Ritrovo sulla piazzetta V.Veneto di Villa Guardia presso il bar, partecipazione gratuita, info 334 7980872



9.00. Ultima giornata del 61° Festival Internazionale di Scacchi di Imperia a cura del Circolo Scacchistico Imperiese. Area Ex Salso, Calata Anselmi (più info)

10.00. Campionato italiano Dinghy a cura dello Yacht Club Imperia: Specchio acqueo di Borgo marina, fino all’8 settembre

10.00-17.30. Vele D'Epoca di Imperia (ultimo giorno della 21a edizione): cinque giorni di sport, mare, musica, eventi, cucina. A cura di Assonautica Imperia. Calata Anselmi, Borgo Marina (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)



10.30-22.30. Apertura straordinaria per le Vele d’Epoca. M.A.C.I. - Museo di Arte Contemporanea, Villa Faravelli, Viale Matteotti 151



20.45. ‘C'è un posto per me?’: evento a cura dell'Associazione Refugees Welcome Italia Onlus – sez. Imperia per promuovere un modello di accoglienza in famiglia per rifugiati e titolari di altra forma di protezione, basato sul coinvolgimento diretto dei cittadini. Centro di Aggregazione ‘Puerto’ in Via Matteotti 31, partecipazione libera (più info)

VENTIMIGLIA



7.30. Escursione al Forte Centrale al Col di Tenda sulla Haute Route du Sel con la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 391 1042608



9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

18.00-19.30. Conferenza di Francesco Albani sul libro ‘Magic Healing’ con i segreti per star bene e vivere veramente felici. SOMS di Grimaldi Superiore

21.00. Per l’ultimo appuntamento della rassegna ‘Hanbury19cheSpettacolo’, ‘Stelle & Strisce - Le stelle dei fumetti sotto le stelle degli Hanbury’: spettacolo di teatro diffuso messo in scena da Liber theatrum su Testi Claudio Vecchio e Diego Marangon. Giardini Hanbury (più info)

BORDIGHERA

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: ultimo giorno dello spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare

OSPEDALETTI



20.00. Festeggiamenti di N.S. delle Porrine in località Porrine

ARMA TAGGIA



20.30. Dimostrazione sportiva di Judo a cura dell’Associazione Judo Club Sakura Arma di Taggia. Piazza Chierotti



21.00. Accademia di Musica di Taggia: concerto dei Docenti e degli Studenti della Masterclass per Archi dei Professori Winfried Rademacher (violino), Isabel Charisius (viola) e Francis Gouton (violoncello). Sala Museo del Convento San Domenico, ingresso libero, fino all’8 settembre

DIANO MARINA

7.00. Mostra Venatoria Mercato 2019 (65a edizione): Mercato provinciale degli animali da caccia, da cortile, compagnia, canarini, esotici. A cura della Federcaccia Sez. Intercomunale. Via Colombo e Largo Cambiaso

16.00. Festa Patronale di San Nicola in frazione Gorleri 2019: Santa Messa + processione con l'intervento della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Frazione Diano Gorleri

CERVO

21.00. Accademia Internazionale estiva di Cervo (31a edizione): concerto di violoncello con pianoforte e pianoforte solo a cura dei partecipanti ai corsi (5 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)

ENTROTERRA

BAJARDO



8.00-13.00. Run for Apeiron ‘trail’: corsa trail non competitiva e di solidarietà. Partenza dalla Chiesa terremotata (più info)



CERIANA



21.15. ‘U sabu da Madona’: serata in onore della Madonna della Villa dedicata al canto corale con esibizione del coro Mongioje assieme a due corali cerianasche e il coro di Libre (Francia). Piazza Marconi

DOLCEACQUA

15.00. ‘La Chiesetta Campestre di San Bernardo’: visita guidata a tema su prenotazione. Ritrovo presso lo IAT



DIANO CASTELLO



18.00-23.30. ‘Castrum Diani’: Festa Medievale con spettacoli, combattimenti, tenzone tra arcieri, sbandieratori, teatro, musica e falconieri. Apertura stand ore 19.30 (più info)



DIANO SAN PIETRO



19.00. Sagra della polenta e coniglio allietata dall'orchestra I Long Island + gonfiabili per bambini. Area manifestazioni



MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e domeniche di settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



MOLINI DI TRIORA



11.30. 60a edizione della ‘Sagra della Lumaca’: attrazioni, giochi e mercatino + degustazione di lumache a partire dalla h 12.30 + pomeriggio danzante con l’Orchestra Cristian e la Luna Nueva. Area manifestazioni (più info)



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell'Antiquariato sotto i portici (ogni prima domenica del mese)

9.00-22.30. Expo Valle Arroscia (7a edizione): ultimo di tre giorni all'insegna di territorio, arte e cultura. Luoghi vari (il programma nel dettaglio a questo link)



REZZO



10.30-21.00. Festa della Madonna Bambina: Santa Messa Solenne al Santuario e processione (h 10.30) + Incontro con lo scrittore G. Decanis e divertimenti per i bambini (h 16, Giardini La Pagoda) + Serata Danzante con l’Orchestra ‘Nunzia Tulipano’ (h 21, Giardini La Pagoda)



SEBORGA

8.30. 15a Passeggiata nei boschi di Seborga organizzata dai Comuni di Seborga e dell'Escarène. Ritrovo in piazza Martiri (più info)

FRANCIA

NICE

9.00. Campionato del Mondo Ironman 70.3 uomini. Promenade des Anglais (i dettagli a questo link)





