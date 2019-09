Taggia: 'Back to School' tra il 7 e l'8 settembre, il Carrefour a sostegno della Caritas

Il punto Carrefour di via Del Piano a Taggia aderisce alla campagna nazionale Back to School. Dal 7 all'8 settembre, Carrefour Italia ha organizzato un week end all’insegna della solidarietà per i bambini di rientro a scuola.



In 16 Ipermercati su tutto il territorio nazionale infatti sarà possibile acquistare materiali per la scuola e donarli ai volontari della Caritas, presenti nei punti vendita aderenti. Il materiale didattico raccolto sarà gestito direttamente dalle strutture caritative e donato agli alunni per il loro anno scolastico alle porte.



“L’impegno di Carrefour Italia è quello di supportare le comunità locali dove sorgono i nostri punti vendita durante l’intero corso dell’anno” – ha dichiarato Alfio Fontana, Responsabile Corporate Social Responsibility di Carrefour Italia – “Il mese di settembre è sicuramente impegnativo per le famiglie in difficoltà che devono affrontare spese extra legate al rientro a scuola dei propri figli e iniziative come la nostra colletta in accordo con Caritas possono certamente dare una mano.”