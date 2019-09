È tempo di nuovi stili autunnali da Casa Shop al Molo 8.44

Mancano poche settimane all’arrivo dell’autunno e da Casa Shop Italia al Molo 8.44 di Vado Ligure per rendere speciale la vostra casa si possono apprezzare i diversi stili della stagione che si conclude il 22 dicembre.

Grazie ai mobili e ai complementi d’arredo acquistabili nel punto vendita del centro commerciale più grande della regione Liguria potete personalizzare la vostra abitazione ricreandola con personalità, qualità e gusto.

Gli articoli in vendita da Casa spaziano dagli oggetti da interno come le mensole, gli scaffali da parete, le scrivanie, le sedie, il tavolino, le lampade, i divani e le lampade ad un vasto assortimento per la cucina – decorazioni e tutto il necessario per apparecchiare la tavola agli accessori per il bagno.

Lo stile spice si ispira ad esempio si ispira all’Africa, facendo immergere in un’atmosfera calorosa,etnica con prodotti comuni (cuscini, panche, tavolini, cesti, tappeti, tovagliette, plaid) ma dallo stile naturale.

Gli interni invece dove poter fantasticare in libertà si ritrovano grazie allo stile bubble e in tutte le sue declinazioni è perfetto. Il rosa e il verde pastello (tappeti, cuscini, sedie, sgabelli, scaffali, poltrone) abbinati con prodotti in vetro e dallo stile botanico (vasi), esprimono un vero e proprio senso di naturalezza.

Una casa chiara richiama alla mente un senso di libertà e se si cerca un qualcosa che trasmetta una sensazione di pace, non si può non scegliere lo stile silence e i prodotti dalle forme semplici e dai colori freschi come i set da 3 tavolini, i cuscini, gli scaffali, i tappeti e le lampade da tavolo.

Ogni mese vengono proposte diverse nuove offerte di articoli stagionali e alla moda che non si possono assolutamente perdere.

Per scoprire tutte le promozioni si possono trovare nei punti vendita o su www.casashops.com.

Casa Shop Italia, Molo 8.44

Via Montegrappa, 1,17047 Vado Ligure SV

Aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 09.00 alle 20.00

Per essere sempre aggiornati su eventi, iniziative e sconti, visita il sito www.molo8.44.net, segui la pagina facebook https://www.facebook.com/shoppingcentermolo844/ il profilo instagram: @molo8.44shopping, oppure invia un whatsapp con scritto MOLO ON al numero: 392 2674557