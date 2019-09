Sanremo: ieri ospite del Rotary l'Ing. Manelli che ha fatto parte del team per la candidatura di Milano-Cortina

Splendida serata, ieri all’Hotel Paradiso di Sanremo, che ha accolto soci ed ospiti del Rotary a bordo piscina per il consueto aperitivo, un occasione per rafforzare l’amicizia tra i presenti.

Come da programma, subito dopo la cena, è il relatore, l’Ing. Stefano Manelli, specialista nel settore dei trasporti e fautore della progettazione sulla viabilità, che ha contribuito al successo della candidature di Milano-Cortina per le olimpiadi invernali 2026, a catturare a tutto campo l’attenzione. La delicata capacità espositiva del relatore, insieme alle slide ed ai filmati proiettati sono stati gli aspetti preponderanti, capaci di trasmettere forti emozioni sull’ascesa di un sanremese doc ai massimi livelli internazionali, oltretutto in un settore che vede coinvolte milioni di persone ad un evento quale i giochi olimpici.

Nonostante siano stati trattati anche aspetti strettamente tecnici la platea ha mostrato per tutta la durata dell’intervento una grande attenzione, culminata con una serie di specifiche domande, anch’esse riscontrate con la massima puntualità, appagando ulteriormente gli uditori. Lo scambio dei rispettivi ‘fanion’ hanno concluso la serata accompagnata da un caloroso applauso al relatore sanremese, giunto nella sua città natale appositamente per condurre la serata nel club.