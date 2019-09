Vallecrosia: sfuma anche l’ultima ipotesi di salvataggio della Istituto Sant’Anna, per tutti gli alunni l’anno scolastico inizierà altrove

E’ di fatto sfumata anche l’ultima ipotesi di salvataggio dell’Istituto Sant’Anna a Vallecrosia, quella guidata da una mamma che aveva manifestato l'intenzione di acquistare la scuola del figlio.

A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico tutti gli alunni sono stati iscritti presso altri istituti e avvieranno un percorso che non sarà più legato alla loro vecchia scuola. Anche i genitori più scettici, quelli che avevano sperato che all’ultimo si aprisse lo spiraglio di una nuova possibilità, hanno definitivamente iscritto i loro figli in altri istituti anche se, fino a due settimane fa non erano pochi gli alunni ancora in attesa.

La scuola non riaprirà nonostante i tentativi messi in atto dalle amministrazioni comunali che si sono occupate della situazione, e nemmeno dai genitori o dagli insegnanti che hanno tentato il tutto per tutto. Tra le più importanti trattative in corso per l’acquisizione dell’Istituto, quella con le Misericordiae che però si è chiusa con un nulla di fatto. Una trattativa che si è rivelata difficile fin dall’inizio, ma che avrebbe rappresentato l’unica possibilità di mantenere attivo l’istituto scolastico.