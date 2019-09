Toti sul progetto Gronda: “Bene dichiarazioni del neo Ministro, il cantiere può aprire in pochi giorni”

“Bene le dichiarazioni del neo Ministro. Come Regione siamo pronti e abbiamo già fatto tutto quanto di nostra competenza affinché il cantiere possa aprire domani mattina. Ci auguriamo quindi che non si perda altro tempo per un'opera che potrebbe partire nel giro di pochissimi giorni. Vedremo se il contenzioso con società Autostrade all'ordine del giorno anche di questo nuovo governo diventerà il nuovo pretesto per ulteriori e inaccettabili ritardi”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alle dichiarazioni del neo ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli sulla Gronda autostradale di Genova.