Sanremo: affidamento di appartamenti nella Pigna, Futura Sanremo "Non sono troppi 300mila euro?"

Il movimento politico ‘Futura Sanremo’ interviene sull’affidamento di appartamenti nella Pigna, da dare in affidamento alle forze dell’ordine che vengono in trasferta a Sanremo, a prezzi calmierati.

“Perfetto – sostiene ‘Futura’ - nulla di strano e volendo potremmo anche essere concordi, anche se con tutti i problemi che abbiamo questa cosa per noi è all’ultimo posto della lista, a meno che uno di questi appartamenti non sia a livello strada e venga trasformato in presidio definitivo. Detto questo, la cosa che ci balza subito agli occhi e ci lascia un po’ basiti, è che l’opposizione, e ribadiamo l’opposizione, è favorevole al progetto anche quando si dice che necessitano ristrutturazioni per almeno 100mila euro ad appartamento. Avete letto bene si, in totale almeno 300mila bei soldoni pubblici. Ma alcune domande, visto che l’opposizione non le ha fatte ed è concorde, vorremmo farvele noi:

- quanto sono grandi questi appartamenti?

- Come è possibile che si possano spendere 100mila euro ad appartamento per la ristrutturazione, visto che nessuna ristrutturazione media di un normale appartamento arriva a queste cifre?

- Per queste cifre, questi sono appartamenti o veri e propri ruderi?

- A questo punto invece di svendere i gioielli di famiglia, non sarebbe forse il caso di svendere questi appartamenti che risulterebbero essere un debito con queste cifre?

- Proprio in relazione a queste spese, siamo sicuri che abbiano l’agibilità questi appartamenti?

- Su quali basi avete parlato di queste cifre? Immagino che ci sia già stata una perizia e un preventivo di parte o siete tutti esperti in ristrutturazioni?”

“Vorremmo dire a questo punto, e non è una battuta, che con 150 mila euro in una via praticamente a tre minuti a piedi dal centro, quinto piano sottoattico di 60 metri e tredici di balcone, con una vista mare magnifica e completamente ristrutturato, lo acquistate per soli 150 mila euro. Forse vi converrebbe fare affari di questo tipo, almeno avreste dei gioielli di famiglia migliori e creereste investimenti sicuri e redditizi”.

Detto questo balziamo a un altro argomento. Due giorni fa in via Agosti, per la seconda volta in poco tempo è stata rifatta la segnaletica. Lasciamo perdere il fatto che i cartelli di segnalazione non corrispondono a quanto esiste nella segnaletica a terra, e quindi potrebbero essere nulle persino le contravvenzioni, lasciamo perdere che è già tre volte che vi indichiamo che non esiste il cartello di prescrizione dello stop come la legge obbliga ad avere, ma la cosa più strana e assurda è il lasciare i mezzi senza assicurazione su strada, il che corrisponderebbe ad omissione di atti di ufficio. Vi abbiamo indicato il mese scorso di una moto senza assicurazione sui parcheggi, è stata segnalata anche ai vigili sul posto. Nuovamente questa volta la moto è stata spostata, anzi da alcuni voci pare che il responsabile dei lavori abbia chiesto la rimozione, e che chi portava via le auto e le moto si sia rifiutato perché in casa ne avevano già troppi. Ma se questo fosse vero, chi comanda, la legge o il carro attrezzi? Vorremmo che si facesse chiarezza anche su questo e che si sanzionino i colpevoli, oppure interessano solo le auto in cui il cittadino paga subito la sanzione per poterle ritirare? Si dice che la legge sia uguale per tutti, ma il mezzo senza assicurazione resta su suolo pubblico ancora oggi ad occupare un posto che non gli spetta da mesi”.

“Concludiamo – termina ‘Futura – con i pali nuovi con luce led. Ricordando che è possibile utilizzare i vecchi lampioni adottando nuovi impianti led e sostituendo la sezione interna della lampada (nettamente meno costoso), il nostro dubbio è: semplici lampade led o come succede in parecchie città ultimamente, la nuova impiantistica led prevede l'inserimento del 5g? Se cosi' fosse, la popolazione di Sanremo deve essere informata”.