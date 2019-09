Pigna: mini centrale elettrica sul Rio Carne, l’Amministrazione chiede l’aiuto dei Ministri D’Incà e Costa

“Speriamo si apra uno scenario diverso sullo scandalo mini centrali idroelettriche, D’Incà Ministro ai Rapporti con il Parlamento, interlocutore nel bellunese con i Comitati contro lo scempio del minidroelettrico, insieme al Ministro dell’Ambiente Costa, sono una grande speranza anche per noi tutti che ci battiamo contro questi scempi.” A dirlo è Roberto Trutalli, Sindaco di Pigna, da sempre in prima linea nella difesa del Rio Carne, ancor prima di diventare primo cittadino alla guida della comunità dell’entroterra.

“Vogliamo entrare in contatto con il Ministro D’Incà - aggiunge - e la sua nomina ci lascia ben sperare nella possibilità di una normativa diversa, che non permetta l’esautorazione delle comunità locali.” Pigna non può ancora cantare vittoria rispetto al salvataggio del Rio Carne ed è in attesa delle prossime udienza dell’11 e 25 settembre che riguardano l’annullamento del provvedimento e la derivazione dell’acqua. Il paese guarda ora al futuro con una speranza in più, nella persona del neo Ministro e del suo collega all’Ambiente che da sempre si sono mostrati sensibili nei confronti di queste problematiche.

“Insieme ai comitati nazionali - continua Trutalli - vorremmo avere un canale interlocutorio con i due ministri per poter far capire che questi sono luoghi di eccellenza per turisti, ma non solo, e che devono essere preservati.”