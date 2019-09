Sanremo: via alla rassegna 'Solea', l'attrice catanese Donatella Finocchiaro omaggerà l'Opera di Andrea Camilleri

Sarà l'attrice catanese Donatella Finocchiaro stasera, venerdì 6 settembre, ad aprire ufficialmente la terza edizione di “Solea”, tre giorni di festival dedicati alla cultura mediterranea e ospitati prevalentemente al Forte Santa Tecla di Sanremo, con la direzione artistica di Angelo Giacobbe, l'organizzazione della Cooperativa CMC/Nidodiragno Produzioni e il sostegno del Comune di Sanremo. Stasera alle ore 21.15 il festival inizia con un omaggio ad Andrea Camilleri, recentemente scomparso: un reading dedicato ad un'opera poco nota dello scrittore siciliano: “Le indagini del commissario Collura”, collega meno famoso ma non meno affascinante del più celebre Montalbano.



I brevi, godibilissimi e fulminanti racconti gialli di cui è protagonista si svolgono su una nave da crociera, luogo che, con il pretesto della trama poliziesca, diventa teatro della nostra contemporaneità, nello stile lucido, tagliente e umanissimo cui Camilleri ci ha abituato. La lettura affidata alla Finocchiaro sarà accompagnata da incursioni musicali affidate al pianista e cantante Andrea Gattico.



Sarà il giornalista e scrittore imperiese Marco Vallarino, autore del fortunato romanzo “Il cuore sul muro”, ambientato in parte anche a Sanremo, ad introdurre la serata. Prima dello spettacolo, dalle 19.30 alle 20.30, una degustazione offerta da CNA di Imperia e Frantoio di Sant'Agata di Oneglia.



Il festival prosegue domani, sabato 7 settembre, con un focus dedicato all'opera di Italo Calvino, la cui celebre definizione della poesia ha ispirato il sottotitolo del festival, “Il mare in un bicchiere”. Alle ore 18.30 un'esperienza davvero particolare, lo spettacolo itinerante “Racconti di mare e di città”, un percorso narrativo affidato agli attori Davide Lorino ed Elisabetta Mazzullo e realizzato con la collaborazione dello Yacht Club di Sanremo, che accompagnerà un piccolo gruppo di spettatori dalla Marina al cuore della Pigna, sulle tracce dei luoghi raccontati o evocati dalle opere di Calvino. È consigliata la prenotazione a info@nidodiragno.it.

Alle ore 21.15 appuntamento a Santa Tecla con “Il mare in un imbuto”, un percorso attraverso l'opera di Italo Calvino guidata da Giorgio Gallione, regista e drammaturgo genovese, insieme alle letture di Rosanna Naddeo, attrice del Teatro Stabile di Genova, introdotte dal giornalista Marco Vallarino.Domenica 8 settembre il festival si chiude con un'intensa conferenza-spettacolo guidata dal regista Gabriele Vacis, con le letture di Christian Burruano e la scenofonia di Roberto Tarasco: “Storie d'acqua” propone al pubblico racconti e riflessioni sull'acqua come metafora della vita stessa. Dal Vajont al Polesine, vicende terribili dalle quali chi è riuscito a sopravvivere ha ricavato una nuova consapevolezza della precarietà umana ed ha trovato la forza per continuare a vivere.



"Durante le serate di “Solea” di oggi e domani non mancheranno momenti conviviali e dedicati al territorio - ricordano dall'organizzazione - durante i quali il pubblico potrà degustare i prodotti offerti da CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Provinciale di Imperia, e dal Frantoio di Sant'Agata d'Oneglia, sponsor dell'iniziativa.“Solea” anche quest’anno si avvale di partner preziosi. La manifestazione nasce all’interno del calendario manifestazioni estive del Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Cultura e Manifestazioni e gode del supporto di MIBACT - Polo Museale della Liguria. Viene confermata la collaborazione, come detto, con CNA, con il Casinò di Sanremo e con l'Associazione Pigna Mon Amour. Nuovo partner è il già citato Frantoio di Sant'Agata di Oneglia. Collabora all'evento itinerante del 7 settembre lo Yacht Club Sanremo".



"I biglietti per gli spettacoli hanno il costo popolare di 8 euro. Lo spettacolo itinerante di sabato 7 settembre, “Racconti di mare e di città”, ha il costo di 5 euro: per questo spettacolo, a posti limitati, è consigliata la prenotazione a info@nidodiragno.it.È prevista, inoltre, una formula di abbonamento a tutti gli spettacoli, al costo di 20 euro" - concludono gli organizzatori.