Sanremo: scatta questa sera alle 23 l'11a edizione della ‘Hardalpitour Hat Sanremo-Sestriere’ (Foto)

E’ stata presentata questa sera, al ‘Glam’ di Sanremo, l’11a edizione della ‘Hardalpitour Hat Sanremo-Sestriere’, che partirà questa sera da piazzale Dapporto.

La manifestazione ha preso il via questa mattina con l’apertura dell’Hat Village alle 9.30 mentre la partenza della ‘Extreme’ alle 23. Diverse le manifestazioni che hanno caratterizzato il pomeriggio e la serata che vedrà i partecipanti al Teatro del Casinò di Sanremo. Domani mattina sono invece previste le partenze della Discovery (ore 10.30) e della Classic (ore 12). I partecipanti, in totale 450, raggiungeranno Sestriere domenica, con un passaggio-sosta previsto in centro a Cuneo, domani sera.

Sono state presentate tutte le novità di questa nuova edizione alla presenza di alcuni dei maggiori protagonisti della manifestazione Adventouring più importante d’Europa.