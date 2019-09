Sanremo: domenica prossima, festa di fine estate dell'ENPA alla spiaggia 'La Terrazza'

Domenica 8 settembre 2019, dalle ore 10.00 alle 18.00, E.N.P.A., Ente Nazionale Protezione Animali Sezione di Imperia-Sanremo, presso la spiaggia aperta ai ‘quattro zampe’ ‘La Terrazza’ sul lungomare Italo Calvino di Sanremo, organizza la ‘Festa di fine estate.

Questo il programma:

- dalla mattina il ‘mancacelo’ con le figurine degli Amici Cucciolotti e tanti omaggi per i piccoli collezionisti;

- gadgets e tesseramento 2019;

- dalle ore 15.00 alle ore 16.00 la Sig.ra Chiara Perrone consulente della nutrizione risponderà alle domande sull’alimentazione dei ‘quattro zampe’;

- nel mentre, la trucca bimbi Paola dipingerà i bimbi partecipanti;

- dalle 15.00 alle 18.00 la Sig.ra Ines di ‘Erbaluna’ darà consigli sui fiori australiani per gli animali;

- alle ore 17.00 i cani ospiti del rifugio Enpa di Str. San Pietro 96 a Sanremo sfileranno, presentati da Cristian Magistri, per l’elezione di ‘Mr & Miss Estate 2019’

- a seguire la sfilata a premi dedicata ai cagnolini che interverranno con le loro famiglie;

- ed infine i saluti gioiosi dei volontari insieme ai pelosi del Rifugio.

“Saranno benvenute le offerte che serviranno per l’acquisto del gabbione da inserire nel furgone ENPA necessario per l’autorizzazione ASL al trasporto dei pelosi”.