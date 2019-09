Pulizia dei bagni pubblici, un tema sempre attuale

La pulizia negli ambienti pubblici rientra, sicuramente, tra le priorità di ogni Comune, soprattutto quando si tratta di località turistiche, che accolgono centinaia di nuove persone al giorno: parchi, locali, strade, stazioni andrebbero rispettati e mantenuti sempre in buone condizioni, anche per i cittadini stessi che, per questioni etiche, dovrebbero essere i primi a portare avanti un comportamento esemplare per poter dare il buon esempio.

Il Comune di Sanremo ha da sempre a cuore la pulizia, nello specifico, dei bagni pubblici . Questo perchè il bagno è praticamente il biglietto da visita di un edificio e la sua igiene determina la reputazione di un’intera città. Solo un anno fa, infatti, a seguite di molteplici proroghe, si è deciso di affrontare il tema e risolvere il problema affidando la gestione quotidiana dei servizi igienici (apertura, chiusura, custodia e pulizia).

Purtroppo spesso e volentieri la pulizia dei bagni pubblici viene sottovalutata, forse perchè non si tratta di quello privato e si tende a trascurarlo. Non esiste idea più sbagliata. Il bagno è, per eccellenza, lo spazio più intimo di un locale che, a sua volta, rappresenta una sorta di “casa” per alcune ore della giornata. Basti pensare a quello dell’ufficio: i dipendenti trascorrono al suo interno almeno 10 ore al giorno e avranno bisogno, prima o poi, di rintanarsi in un luogo privato dove rigenerarsi. E se quest’ultimo è sporco, di certo otterranno tutto tranne che refrigerio.

Proprio per questo, l’obiettivo è quello di trattare un bagno pubblico esattamente come si tratterebbe quello di casa propria, prestando la stessa attenzione e adottando tecniche di pulizia uguali, se non migliori.

Come dovrebbero essere i bagni pubblici secondo le normative

Per prima cosa, bisogna capire come deve essere strutturato un bagno che offre accesso a numerose persone, con esigenze diverse:

la struttura dovrebbe essere quadrata , in modo da non presentare angoli strani o zone troppo strette da poter igienizzare a fondo;

le superfici lisce sono le migliori , perchè è più semplice lavarle ed igienizzarle;

i mobili dovrebbero essere solidi e robusti, oltre che funzionali e facili da pulire;

anche per i sanitari sono preferibili superfici lisce, senza insenature o intarsi;

in ultimo, è preferibile inserire all’interno dei macchinari che permettano di usufruire di alcuni servizi senza dover per forza entrarci in contatto, come lavandini, dispenser di sapone ed asciugatori elettrici che, basandosi su un sistema di fotocellule, garantiscono maggiore pulizia e meno diffusione di germi e batteri.

Come andrebbero igienizzati i bagni pubblici secondo le normative

In secondo luogo, è bene imparare ad igienizzare un bagno pubblico utilizzando gli strumenti migliori per ottenere un pulito duraturo ed efficace:

i detergenti per specifiche superfici sono fondamentali e quelli professionali sono sicuramente la scelta migliore, dato che richiedono meno sforzo per ottenere comunque un risultato di alta qualità. Le imprese, ad esempio, si servono di carrelli per pulizie industriali e professionali che permettono di trasportare contemporaneamente tutti gli attrezzi del mestiere e di spostarsi facilmente e rapidamente anche all’interno di grandi aree;

la frequenza delle pulizie deve essere programmata e ripetuta più volte al giorno , anche a distanza di un paio d’ore. Questo consentirà di controllare la situazione spesso e di prevenire eventuali danni, oltre che a mantenere la massima igiene senza compiere grandi sforzi;

l’attenzione deve focalizzarsi sulle superfici più soggette allo sporco , come le maniglie delle porte, le manopole dei rubinetti, le tavolette del water;

affidarsi a dei professionisti delle pulizie è sicuramente il modo migliore di mantenere un livello di igiene sempre elevato. Questi, infatti, hanno a disposizione strumenti, macchinari ed esperienza tali da poter far fronte a qualunque evenienza, garantendo ottimi risultati e massima soddisfazione.

La cura dei bagni pubblici, quindi, è il primo passo per rendere più accogliente la città. Un locale che offre ai visitatori servizi igienici puliti, dotati di sapone, rotoli di carta igienica e carta assorbente in abbondanza li invogliano a ritornare. Inutile, quindi, offrire cibo in abbondanza o servizi superlusso: niente batterà mai un bagno pulito, splendente e profumato.