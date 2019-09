Maltempo: qualche temporale sulla nostra provincia e temperature all'ingiù anche di 10 gradi

Nonostante sia terminato lo stato di allerta emanato ieri (che tra l’altro non ha interessato la nostra provincia), un piccolo fronte che ha colpito l’estremo ponente ed una serie di temporali, ha fatto scendere repentinamente le temperature, soprattutto nell’entroterra ma anche sulla costa.

In buona parte delle località di montagna la colonnina di mercurio è già scesa sotto i 20 gradi, con i 1.800 metri di Poggio Fearza che hanno come sempre lo scettro della temperatura più bassa, arrivata alle 17 a 8,4 gradi. Fresco piuttosto intenso anche in altre località che, alla stessa ora, hanno fatto segnare: Pigna 11,7, Apricale 12,9, Carpasio 13,1, Ceriana 13,7, Castelvittorio 15,7, Verdeggia 15,8, Triora 16,2, Borgomaro 17,2, Pontedassio 18,1, Dolcedo 18,6, Col di Nava 19,1, Seborga 19,5.

Airole si attesa sopra i 20, precisamente a 20,5, mentre sulla costa la punta massima spetta a Ventimiglia con 25,1, seguita da Diano Marina con 23,9, Sanremo 21,5 ed Imperia con 20,1, più fredda di altre località montane come Rocchetta Nervina 22,2 Dolceacqua 23,5, Pieve di Teco 23,7 e Ranzo 24,4. Ovviamente le temperature sono destinate a scendere nelle prossime ore.

Scarse comunque le precipitazioni che, sulla costa non sono andate sopra il millimetro mentre l’unico dato significativo arriva da Castelvittorio che ha fatto segnare 8 millimetri, tra le 14 e le 17. A Bajardo i millimetri sono stati 3 ed a Dolcedo 2 mentre sul resto della nostra provincia si sono registrati brevissimi acquazzoni con altezze d’acqua poco apprezzabili. Il vento ha visto raffiche massime di poco superiori ai 12 km/h, in particolare a Ventimiglia e Imperia.

Nelle prossime ore è attesa una progressiva attenuazione dell’instabilità, ma le previsioni portano qualche possibile pioggia anche sulla nostra provincia, in particolare domenica. Sotto le previsioni. Domani, infatti, avremo una giornata all'insegna della variabilità con locali rovesci o temporali; bassa probabilità di fenomeni forti (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii, possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti) più probabili dal pomeriggio.

Domenica il passaggio di una nuova perturbazione mantiene condizioni di instabilità con rovesci e temporali; bassa probabilità di fenomeni forti su tutta la regione (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). Ingresso di venti settentrionali moderati, localmente rafficati.