Diano Marina: 50enne cade da un terrazzo di un condominio sul Berta, portato in elicottero al “Santa Corona”

Mobilitazione di soccorsi, questa mattina a Diano Marina, zona Berta, per un uomo che, secondo i primi riscontri sarebbe caduto da un terrazzo. Si tratterebbe di un 50enne di Varese, in vacanza in zona, e stando alle prime informazioni si sarebbe trattato di un tentativo di suicidio. Un testimone oculare ha riferito di averlo visto seduto sulla ringhiera del terrazzo prima di lasciarsi cadere nel vuoto.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed un’ambulanza della Croce Rossa. Vista la gravità delle ferite è stato chiesto l’intervento dell’elicottero che è decollato da Genova ed atterrerà a San Bartolomeo al Mare. L'uomo è stato trasferito in codice 'rosso' al “Santa Corona” di Pietra Ligure.