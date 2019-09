Camporosso: spara ad un cinghiale vicino a casa, scoperto dai Carabinieri Forestali è stato denunciato

Abbatte un cinghiale con un colpo di fucile, dopo i molti danni subiti in campagna, ma viene ovviamente sanzionato dai Carabinieri Forestali di Ventimiglia. E’ accaduto nei giorni scorsi a Camporosso, dove un residente ha colpito ed ucciso un ungulato, vicino alla propria abitazione, in un periodo di divieto della caccia ai cinghiali.

I Carabinieri Forestali, intervenuti nei giorni successivi all’abbattimento dell’animale, hanno svolto le indagini del caso e sono risaliti all’uomo che ha sparato il colpo di fucile. I militari, pur consapevoli dei danni che spesso gli ungulati provocano alle campagne, sottolineano che esistono metodi legali per far intervenire le autorità competenti ed evitare così sanzioni come quella comminata all’uomo, ovvero il reato di ‘Caccia in periodo di divieto generale’.

Esistono infatti modalità di Legge, chiamando la vigilanza venatoria regionale, che può organizzare battute regolari di caccia al cinghiale, per cercare di risolvere i problemi. Al momento l’uomo che ha abbattuto il cinghiale è stato denunciato e rischia una forte multa. I Carabinieri Forestali sottolineano come, un episodio del genere, è vietato anche in periodo di caccia al cinghiale, nel quale si rischia il reato di bracconaggio.