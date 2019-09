Vele d'Epoca, Scajola: "Internazionalizziamo la manifestazione", intanto cresce il turismo in città (tutti i dati)

Il Sindaco Scajola approfitta delle Vele d’Epoca, al via ufficialmente da giovedì per ricordare l’importanza turistica della manifestazione per la città, con l’obiettivo di allargare gli orizzonti e i confini cittadini e non solo. Non a caso quest’anno lo storico raduno, che pur non potrà contare, com’è ormai noto, sulla sponsorizzazione di Panerai, è diventato annuale, una scelta programmatica, che il Sindaco spiega come necessaria.



“La manifestazione – ha detto ai microfoni dopo l’inaugurazione – rischiava di spegnersi, i calendari di tutti i tipi si fanno sull’annualità, e questo credo abbia portato un premio in termine di iscrizioni e di qualità”.



Tra le novità il gemellaggio con lo Yacht Club di Montecarlo, che ha portato alla nascita del neonato trofeo ‘Riviera’, “una via per internazionalizzare la nostra manifestazione e la nostra città”. In rada al porto turistico c’è anche il Tuiga, lo yacht del Principe Alberto di Monaco.



Le Vele d’Epoca arrivano al termine di una stagione estiva che a giugno ha fatto registrare aumenti superiori alla media regionale per quanto riguarda arrivi e presenze. I dati dicono di un +5,6% rispetto al 2018 per quanto riguarda gli arrivi e +7,19% per quanto riguarda le presenze.



Nello stesso periodo la regione ha fatto registrare un +2,92% sugli arrivi e +3,14% sulle presenze. Sale la media provinciale, sempre a giugno 2019, rispetto al 2018, con il 4,4% in più di arrivi e il 5,09% di presenze.