Sanremo: nuova illuminazione a led a Bussana e per la zona Levante della città, al via il blocco di lavori da oltre un milione di euro

I lampioni a led hanno due vantaggi: illuminano meglio e riducono di parecchio la bolletta. Senza dimenticare il risparmio energetico, per il bene di tutti. Ecco perché il Comune di Sanremo ha aderito al progetto Por Fesr Liguria 2014-2020 ‘asse 6 città’ per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica con l’installazione di nuovi impianti a led al posto di quelli esistenti.

Già diverse zone della città (come, per esempio, la città vecchia) hanno conosciuto l’arrivo dei nuovi lampioni con evidenti benefici per la sicurezza con una luce più forte e chiara e con un netto calo dei consumi. Il progetto ora va avanti e interesserà anche altre zone di Sanremo.

Gli uffici nei giorni scorsi hanno determinato l’assunzione della spesa di oltre un milione di euro (per la precisione 1.030.680,42 euro) per l’installazione di nuovi lampioni nella zona a Levante della città. Nello specifico la nuova illuminazione arriverà: a Bussana via Circonvallazione, in corso Mazzini (secondo tratto verso Bussana), corso Marconi, rotonda incrocio Armea, via al Mare a Bussana e sulla via Aurelia dalla rotonda di Bussana alla galleria verso Arma di Taggia.

Nuovi tratti di strada che, così, godranno di una nuova luce più potente e omogenea oltre a pesare di meno sulle casse del Comune.