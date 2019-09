Sanremo: il Comune incontra i genitori degli studenti ex 'Pascoli' che andranno al Mercato dei Fiori, presentato il progetto (Foto)

Importante riunione, questa mattina a palazzo Bellevue, tra il Comune di Sanremo ed una delegazione di genitori per il futuro delle scuole al mercato dei fiori di Valle Armea. Erano presenti alla riunione, insieme al Sindaco Alberto Biancheri ed il suo collega di Taggia Mario Conio, gli Assessori Donzella e Pireri, il Dirigente Burastero con gli architetti degli uffici competenti ed il preside Beppe Monticone.

La riunione è stata convocata per fare il punto della situazione dopo la chiusura del plesso scolastico di corso Cavallotti ed è stato confermato che la procedura di affidamento dei lavori è in movimento.

Il preside Beppe Monticone ha confermato che si tratta di un “Progetto positivo che ci regalerà una situazione migliore di quella avevamo in precedenza”. Dal Comune è stato confermato che verrà costruito un primo lotto entro i primi mesi dell’anno scolastico, grazie al quale saranno inseriti gli alunni dei primi trienni che, inizialmente troveranno spazio in aule dell’Istituto ‘Aicardi’ ed altri a Taggia. Con loro anche gli alunni dei bienni e l’istituto SocioSanitario andranno a Taggia insieme ad una ‘terza’ piccola. Il resto degli alunni dei trienni andranno nelle sedi provvisorie di Arma di Taggia e due quinte del turistico saranno ospitate all’Agraria, nella zona di San Lorenzo a Sanremo. E’ probabile che le scuole del biennio rimangano ospitate a Taggia per tutto il prossimo anno scolastico ma nel successivo troveranno spazio nel nuovo plesso di Valle Armea.

Il secondo lotto verrà realizzato nel 2020, in modo da concludere la fase provvisoria, che sta creando e creerà disagio: “Stiamo cercando di contenerlo – ha proseguito Monticone – ed un risultato è stato già raggiunto, ovvero quello di evitare i doppi turni. Pur confermando il disagio collettivo, chiedo di aiutarci a vicenda per risolvere i problemi”.

L’Assessore Massimo Donzella ha rassicurato i genitori presenti oggi nella sala degli specchi: “Abbiamo lavorato insieme al Preside Monticone e questo dimostra come le soluzioni siano state portate avanti in una situazione di emergenza, anche se abbiamo di fronte una programmazione importante. Il nostro obiettivo primario è quello della sicurezza dei ragazzi, che possano quindi studiare tranquillamente. L’accesso alla scuola, sia sul piano carrabile che pedonale dovrà essere sicuro e dedicato, con strutture di protezione in modo da non far correre ai ragazzi nessun rischio. La scelta che abbiamo fatto ha sicuramente una serie di aspetti positivi perché, oltre alla scuola vera e propria, i ragazzi troveranno anche gli impianti sportivi ed i servizi necessari. Possiamo garantirvi che abbiamo diverse ditte che stanno partecipando al bando e siamo fiduciosi sulla qualità dell’intervento. La ditta che si occuperà dei lavori verrà scelta proprio sulla qualità del prodotto offerto”.

Sono stati poi confermati i tempi di realizzazione: il 16 settembre è il termine ultimo di presentazione delle offerte mentre per il 1° ottobre è fissato l’inizio dei lavori. Il 31 dicembre dovranno terminare in modo da poter accedere all’inizio del 2020 al primo lotto.

E’ intervenuto anche il Sindaco, Alberto Biancheri che ha aperto con un “Grazie al lavoro svolto dal preside Monticone per aver evitato il ‘doppio turno’. La scelta è stata fatta in urgenza ma anche mediata e attenta. Sicuramente per molti ci saranno dei problemi logistici, creando dei disagi ma ne parleremo con la Riviera Tasporti in modo da creare un servizio per gli studenti. Con il futuro spostamento del mercato sarà possibile creare nuovi spazi sportivi, che andranno incontro ai ragazzi in modo da garantire loro una frequentazione migliore. Ci scusiamo per questo disagio ma vogliamo partire da qui per creare una scuola più bella e sicura, con aree attrezzate che miglioreranno la vita agli studenti, rispetto al passato”.

Nei giorni scorsi il Comune di Sanremo ha incontrato la Riviera Trasporti, alla quale è stato chiesto un intervento specifico: “Rt garantirà l’accesso dei mezzi direttamente alla scuola – ha detto l’Ing. Cavallucci - salendo fino al mercato. I ragazzi non saranno lasciati in altro modo e verranno istituite corse che possano implementare quelle attuali. Sarà necessario monitorare quanti studenti avranno bisogno di utilizzare i bus, che saranno riservati agli studenti che hanno l’abbonamento”.

Costanza Pireri ha puntualizzato la situazione sui trasporti degli alunni: “Stiamo lavorando con attenzione al trasporto dei ragazzi anche se servirà un momento di ‘collaudo’ del sistema. Con la Rt c’è la massima collaborazione”.

Alcuni genitori, vista la problematica che si è creata per l’ulteriore spostamento verso Arma e Taggia prima e Valle Armea poi, di dividere il costo degli abbonamenti con il Comune. Su questo ha risposto il Sindaco: “Mi riservo una settimana di tempo per aiutarvi. Col cuore vi direi subito di si ma devo prima confrontarmi con gli uffici prima di confermarlo”.

Al termine dell’incontro il Sindaco ha confermato che la volontà dell’Amministrazione è quella di dare una scuola nuova che, per altri istituti non è certo una certezza: “Quella che viene progettata per la Valle Armea sarà una scuola a norma – ha detto rispondendo ad alcuni genitori – con il rifacimento di muri e pavimenti, senza dimenticare il riscaldamento che, tra l’altro, saranno implementati per la parte del mercato occupata da alcune associazioni sportive, che lo scorso inverno avevano lamentato un po’ di freddo, al contrario della parte a sud del plateatico”.