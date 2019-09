Sanremo: mail di una nostra lettrice sul bando per alloggi popolari, la precisazione del Comune

Interviene il Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile in relazione alla mail di una nostra lettrice (cliccando QUI) sul bando per gli alloggi popolari di Coldirodi a Sanremo.

"Non si tratta di alloggi popolari bensì di intervento social housing. Ciò significa che un’impresa privata ha ottenuto un contributo per realizzare alcuni alloggi e, proprio per questo, deve metterne a disposizione una parte per la locazione, ad un canone inferiore a quello di mercato. Il Comune procede solo al bando perché i contratti sono poi stipulati direttamente tra l’impresa e il privato. Occorre quindi avere un reddito che assicuri la copertura del canone".