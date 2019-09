Sanremo: bando per le case popolari a Coldirodi, lettrice "Sono troppo povera per partecipare!"

Una nostra lettrice, Gabriella Scianatico, ci scrive in relazione al bando in scadenza della casa popolare a Coldirodi:

“Vengo a conoscenza del bando e visto la mia e di mio marito situazione lavorativa precaria con tre figli minori a carico decido di leggere il bando per vedere se ho le caratteristiche per poter partecipare. I requisiti ci sono quasi tutti, ma c'è un piccolo particolare che mi salta subito agli occhi. Per poter partecipare a tale bando non bisogna avere un Isee inferiore agli 8000 euro. Quindi, io con un Isee di 5.500 euro sono troppo povera per partecipare ad un bando di casa popolare? Ma non è un paradosso? Che senso ha tutto questo?”