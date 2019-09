Sanremo: successo di pubblico per la seconda edizione di ‘A tavola sul porto vecchio’ con piatti tipici e animazione musicale (Foto)

Si è chiusa con un grande successo di pubblico a Sanremo la seconda edizione di “A tavola sul Porto Vecchio”. L’evento, organizzato dalla Confartigianato insieme ai tradizionali locali di quel tratto di lungomare, si è concluso ieri dopo tre serate di festa tra piatti tipici e animazione musicale.

Molte le persone che tra lunedì e ieri sera si sono recate nell’area pedonale del Porto Vecchio per degustare gli appetitosi piatti proposti dai locali coinvolti: Ristorante delle Palme, Sandy, Flipper (Il molo), Dehor del Marinaio e Bar Max. Davanti ad ogni locale, dalle ore 19 all’una di notte, erano presenti stands dove venivano serviti i piatti che si potevano consumare sui tavoli allestiti lungo la via pedonale. Si andava dal brandacujun alle acciughe fritte, da fish and chips all’insalata di seppie, dai polpetti alla Luciana al baccalà con cipolla caramellata, e tanti altri piatti speciali come per esempio la porchetta. Il tutto a prezzi speciali (ogni portata costava massimo 10 euro).

Molto apprezzata anche l’animazione musicale ha visto lunedì le canzoni di Lucio Battisti interpretate da “I nuovi solidi”, martedì uno spettacolo di ballerini brasiliani e balli di gruppo, e ieri musica dance con Master Dbj.

L’organizzazione ha ringraziato il Circolo Acli di Poggio per la preziosa collaborazione ed ai partners Autoviale, Botti Food Service, Master Forniture Alberghiere e Sogegross.