Taggia: lunedì consiglio comunale monotematico per l'ingresso di Se.Com in Rivieracqua

Lunedì 9 settembre alle 18 torna il Consiglio Comunale a Taggia.



Unico punto all’ordine del giorno della seduta la presa d’atto delle linee guida del piano concordatario in merito al conferimento del ramo aziendale della partecipata Se.Com in Rivieracqua, e la trasformazione di Rivieracqua in società per azioni.