Sanremo: il Sindaco ha incontrato oggi i sindacati floricoli per presentare i lavori per lo spostamento della Pascoli

Si è svolto questa mattina, nell’ufficio del Sindaco, un incontro promosso dal Direttore del Mercato dei Fiori di Sanremo, Franco Barbagelata, con il primo cittadino e l’Assessore Artusi, per informare ufficialmente i sindacati agricoli sui lavori per l’inserimento di parte della scuola ‘Pascoli’ all’interno della struttura di Valle Armea.

Si è trattato di un incontro informale, che era stato rinviato nelle scorse settimane per l’urgenza dell’intervento sulla passeggiata a mare nella zona del Sud-est, dove stanno sorgendo i prefabbricati. All’incontro erano presenti per Amaie Energia anche il presidente del Cda, Andrea Gorlero, ed il Consigliere Antonio Fera. In Comune ora si sta preparando l’appalto per l’inizio dei lavori che vedranno l’allestimento delle classi al piano rialzato della struttura, a Nord del lato Est.