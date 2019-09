Sanremo: appartamenti comunali nella ‘Pigna’ per gli agenti delle forze dell’ordine, maggioranza e opposizione concordi sulla proposta

Nell’ambito della discussione degli ordini del giorno all’interno del consiglio comunale di questa sera, la Lega e Sanremo al Centro hanno presentato in comune un documento per l’assegnazione agli agenti delle forze dell’ordine in trasferta degli alloggi comunali a prezzi calmierati presenti nella ‘Pigna’.

Si tratta degli appartamenti del centro storico che al momento vengono concessi a chi ne fa richiesta. La richiesta della Lega, per voce del consigliere comunale Patrizia Badino, prevede l'assegnazione (sempre a prezzo calmierato) della metà degli appartamenti agli appartenenti alle forze dell'ordine che si trasferiscono a Sanremo per lavoro.

All'ordine del giorno della Lega ha risposto il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande che ha spiegato come sia possibile modificare il regolamento per l'assegnazione degli alloggi alle forze dell'ordine, inserendo anche gli agenti della Polizia Municipale.

I tre immobili al momento disponibili per l'eventuale assegnazione alle forze dell'ordine, però, hanno bisogno di lavori di ristrutturazione per un valore di circa 100 mila euro ad appartamento. Spese delle quali si farebbe carico l'amministrazione pubblica.

L'ultimo intervento è stato del consigliere Marco Viale (Sanremo al Centro) che ha integrato il documento proponendo alcune modifiche al dispositivo. Giorgio Trucco (Pd) ha chiesto di indicare genericamente la dicitura "forze dell'ordine" per non escludere nessuno e, infine, Sergio Tommasini (100 per 100 Sanremo) ha annunciato il voto favorevole anche in relazione al concetto di sicurezza percepita del quale si è parlato in campagna elettorale.

A chiudere la discussione l'intervento del sindaco Alberto Biancheri che, nel ribadire che nel centro storico c'è sì una necessità di sicurezza ma, come ha detto lo stesso Biancheri, “non è il Bronx”, ha annunciato la sua condivisione dell'ordine del giorno allargando la proposta anche ad altre zone della città.

Al termine della breve discussione l'ordine del giorno è stato votato favorevolmente all'unanimità.