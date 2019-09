Accostamento del Pd ai fatti di Bibbiano, solidarietà di Iacobucci (FDI) a Di Muro "La sinistra tappa la bocca con le querele"

“Piena solidarietà mia personale e del coordinamento regionale di fratelli d’Italia Liguria all’amico onorevole Flavio Di Muro e per il vergognoso intervento con cui la sinistra imperiese ha cercato di mettere il bavaglio al libero pensiero di un parlamentare, di un rappresentante del territorio, di un libero cittadino nell’esercizio delle sue funzioni”. Lo dice il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Massimiliano Iacobucci a proposito dell’annunciata querela del Partito Democratico nei confronti del deputato della Lega Flavio Di Muro, che in un post su Facebook aveva associato il Pd con i fatti di Bibbiano.



“E’ tipico della sinistra minacciare, e presentare querela nei confronti di tutti coloro che non la pensano come loro. Questa è la loro democrazia, questo è il rispetto che hanno del dibattito, questo è il senso che hanno del confronto e del libero pensiero. All’amico Flavio Di Muro la nostra piena solidarietà e l’invito ad andare avanti ieri oggi e ancora più forte domani e nel lavoro che sta compiendo di rappresentare un territorio ed anche il pensiero di decine di migliaia di persone che lo vivono”.



Iacobucci ricorda: “Il sindaco Biancheri fece lo stesso nei miei confronti, lo trovo un comportamento di stampo sovietico. Dei difetti della sinistra non si può parlare. Tappare la bocca con le querele è tipico della sinistra”.