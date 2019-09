Ventimiglia: manifestazioni estive, il bilancio dell’Assessore Bertolucci “Sono molto soddisfatto, adesso pensiamo alla stagione teatrale, sarà di alto livello”

“Siamo molto soddisfatti, abbiamo realizzato un calendario manifestazioni in quindici giorni, ma siamo riusciti ad offrire un palinsesto vario che ha potuto soddisfare tutti.” A dirlo è Simone Bertolucci Assessore alle Manifestazioni e Vice Sindaco di Ventimiglia a bilancio di quella che è stata la sua prima stagione estiva alla guida degli eventi cittadini.

“Stiamo già lavorando per il prossimo anno - aggiunge - credo non si ripeterà più l’esperienza di realizzare un calendario in così poco tempo. Abbiamo imbastito 60 giorni di eventi, arrivando in corsa e con un impegno della scorsa amministrazione che è stato del 10%. Abbiamo introdotto due nuove manifestazioni come il Festival degli artisti di strada e lo Street Food, che sono andate molto bene, inoltre abbiamo dato per la prima volta un tema ad un evento molto sentito come ‘Dal Tramonto all’Alba.”

Adesso l’Amministrazione è al lavoro per la prossima stagione teatrale che l’Assessore Bertolucci preannuncia di altissimo livello: “Per l’anno prossimo stiamo già lavorando - continua il Vice Sindaco - l’idea è quella di implementare a quello che è già stato fatto, due novità che riguarderanno il parco marino e le De.Co.”