Sanremo: il 13 settembre a Santa Tecla la presentazione di 'Destini in fumo', la nuova indagine del capitano Martielli

Venerdì 13 settembre, alle 18, presso il Forte di Santa Tecla a Sanremo, si terrà la presentazione del romanzo noir "Destini in fumo" (Fratelli Frilli Editori) di Achille Maccapani. Nel libro viene raccontata la seconda indagine a Ventimiglia del capitano dei carabinieri Roberto Martielli. A condurre l'incontro sarà Remigio d'Aquaro. L'evento rientra nell'ambito della prima edizione della rassegna "Parole e colori al Forte", organizzata dal Club per l'Unesco di Sanremo e dal Comune di Sanremo.



Questa la trama: "Archiviata l'operazione Ponente pulito, il capitano Martielli si trova coinvolto in una nuova indagine che prende le mosse dall'incendio doloso dell'azienda Agri Liguria. Dietro questo episodio, lo scenario è ancor più ampio: un impianto a biomasse realizzato nell'entroterra di Ventimiglia da alcuni imprenditori bresciani e della Val Bormida savonese. La struttura dovrebbe servire per produrre energia alternativa con il recupero del legname. Ma nelle ore serali si trasforma in un inceneritore abusivo dove arrivano rifiuti di ogni genere".