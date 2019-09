Festival di Sanremo 2020: Amadeus chiede ad Fiorello "Ma è meglio Lady Gaga o Madonna?"

Nella trasmissione ‘Non è un paese per Giovani’ di Radio 2, Fiorello è tornato a parlare con Amadeus del Festival di Sanremo. Il mattatore della trasmissione radiofonica ha chiamato al telefono l’amico dicendo "Se non mi risponde, non vado a Sanremo".

Nel corso della diretta, durante la quale ha fatto gli auguri di buon compleanno (57), ha chiesto "Dicci qualcosa che non sappiamo sul Festival". E Amadeus ha nicchiato: "Ma non è ancora tutto certo...". E così ha chiesto "E’ meglio invitare Madonna o Lady Gaga?". E Fiorello risponde "Io voto Lady Gaga, attrice, cantante e musicista fantastica. E poi, Madonna, c'è già stata a Sanremo".