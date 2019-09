Divertimento e gusto saranno i protagonisti principali ai Giardini Lowe in via Vittorio Veneto a Bordighera con un programma all’insegna dell’enogastronomia

Domani e sabato la Confcommercio di Bordighera, in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Bordighera, organizza la terza edizione di “BEERinBO’, festival di birra & cucina all’interno della rassegna 'Eventi d’Estate' e nell'ambito degli appuntamenti proposti da 'U DEscu de Chi' del gruppo 'In Riviera'. Una due giorni con il meglio della ristorazione e un’attenta selezione di birrifici.

“Il nostro obiettivo - afferma il Presidente della Confcommercio Gianluca Berlusconi - è organizzare eventi che possano diventare un veicolo di cultura verso un target trasversale: portare i giovani in una direzione di sano divertimento e permettere il contatto con realtà locali. Le manifestazioni che abbiamo organizzato e che organizziamo da anni puntano alla stretta collaborazione tra pubblico e privato. Gli operatori hanno dimostrato di investire su turismo e ricettività , contando sul nostro supporto e questa filosofia sta dando ottimi risultati, e lo dicono le tante presenze agli eventi”.

I ristoranti animeranno lo spazio verde dei Giardini Lowe con una selezione di cibo per tutti i gusti . Si potranno degustare specialità regionali come le cozze alla birra, i ravioli di erbette al profumo di maggiorana, il coniglio disossato al Pigato, il brandacujun all’olio EVO, l’insalatina di baccalà e olive taggiasche , le lasagnette e molto altro. Tutte le prelibatezze culinarie potranno essere abbinate all’attenta selezione di birre con uno spazio per i produttori artigianali italiani , dove i visitatori potranno seguire il proprio percorso alla scoperta della bevanda più antica del mondo. Il Festival ospiterà una selezione di birrifici italiani, con una proposta 'alla spina' che arriva alle 50 tipologie diverse. Il successo del comparto, nato inizialmente come di nicchia, è merito del sempre maggiore interesse verso il settore da parte dei media e di un pubblico attento, preparato e ricettivo alla qualità sempre più elevata del prodotto artigianale italiano.

Birra artigianale e cibo di qualità Ma non solo cibo e birra, le due serate saranno accompagnate da spettacoli musicali e concerti dal vivo. BEEinBO’ è aperto domani e sabato dalle 19 all’una e l’ingresso è gratuito. Sotto il programma.

Venerdì 6 Settembre:

ore 18,00 - inaugurazione della manifestazione (spine aperte dalle 17,00);

ore 18,30 - incontro/laboratorio con Ivano Astesana fondatore del Birrificio della Granda;

ore 19,00 - apertura stand gastronomici;

ore 19,15 - show cooking con Alessandro Oddone , campione italiano di BBQ, in collaborazione con AcquaPro;

ore 20,30 - Caligola Dj Set.

ore 21,30 - concerto dei Blessed Rebels;

ore 23,00 - Caligola Dj Set.

Sabato 7 Settembre: