Ceriana: sabato prossimo concerto del coro Mongioje di Imperia per l’appuntamento de ‘U sabu da Madona’

Ci sarà anche il Coro Mongioje di Imperia, sabato prossimo alle 21.15 in piazza Marconi, nel centro storico di Ceriana, per la serata corale in onore della Madonna della Villa. U sabu da Madona è infatti il tradizionale appuntamento dedicato al canto corale alla vigilia della festa patronale della Madonna della villa. Insieme al Mongioje si esibiranno anche due corali cerianasche e il coro di Libre (Francia).

Con la sua lunga storia e il repertorio variegato, che spazia dalla tradizione alla musica contemporanea e pop, il Coro Mongioje rappresenta una delle esperienze più importanti di canto corale della provincia di Imperia. Dopo la partecipazione nel 2019 all’album DNA del collettivo Deproducers con una serie di incisioni effettuate a Imperia, presso l’Oratorio di San Pietro grazie alla collaborazione con il Maestro Vittorio Cosma, il Coro proseguirà la sua attività a settembre, quado sarà ospite, il 21 e 22 del mese, dei festeggiamenti per il trent’anni del Coro Il Baluardo.

In cerca di nuove voci da inserire nel gruppo per tramandare una storia di passione e amore per la musica, il Coro Mongioje offre la possibilità di avvicinarsi al canto corale con ascolti e lezioni di prova che si svolgeranno da settembre. Per informazioni e contatti è possibile contattare il Coro sulla pagina Facebook: @CoroMongiojeIM.