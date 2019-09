Aperitivo gourmet a buffet la nuova proposta gastronomica di “Camillo” da stasera

Lo staff di Camillo propone per tutti i giovedì del mese di settembre un aperitivo a buffet con una selezione di grandi vini, non solo liguri, ma anche bollicine piemontesi come i vini spumanti della cantina Cuvage di Acqui Terme. Stuzzichini che possono essere una valida e interessante alternativa alla cena.

A partire dalle 18.30 e fino alle 21.00 si potranno godere le deliziose preparazioni del locale, che si sta imponendo come un angolo di relax nel pieno centro della città offrendo un piacevole momento di convivialità in un ambiente moderno e accogliente.

Nei giorni scorsi hanno fatto visita e mostrato apprezzamento per “Camillo”, diversi personaggi, artisti e musicisti, presenti in città tra cui Vito che ha partecipato alle iniziative di Cna all’interno del Moac e il cartoonist Tiziano Riverso che realizzato caricature in diretta al personale ed ai clienti del locale.

Dopo il primo mese di apertura, Olmo Romeo titolare della nuova attività esprime grande soddisfazione al nostro giornale: “Siamo contenti della risposta del pubblico alla nostra proposta, in particolare dei tanti turisti, che hanno potuto assaporare vini poco conosciuti e bollicine, in particolare della cantina Cuvage di Acqui Terme, che hanno torvato pieno gradimento. Ospiteremo in futuro presentazioni di nuovi prodotti, il tutto ovviamente accompagnato da affettati, formaggi, focacce e piatti della tradizione, preparati da uno staff qualificato e competente, che garantirà sempre il massimo in ogni servizio. Il mese di agosto ci è servito per registrare la macchina, rivedere e correggere gli errori e ora siamo pronti a dare il via al nostro programma di eventi all’insegna dei migliori prodotti dell’enogastronomia. Cominciamo con l’aperitivo a buffet del giovedì e stiamo lavorando ad altre interessanti proposte gastronomiche”.