Costi competitivi, standard elevati e medici specializzati: il successo del trapianto capelli in Turchia

Il mercato del trapianto capelli in Turchia vive un trend estremamente positivo. Un giro d’affari che secondo la BBC vale un miliardo di dollari. Merito sia del grande numero di cliniche specializzate, solo ad Istanbul se ne contano più di 400, sia dell’ottimo rapporto qualità-prezzo. Gli standard elevati sono associati a tariffe molto più contenute di quelle europee e nordamericane.

Si possono risparmiare anche 15-20 mila euro. In Turchia per un trapianto capelli sono necessari dai 1.500 ai 3.500 euro, mentre in Europa si va mediamente dai 4 mila ai 20 mila euro. Persino più alti i prezzi applicati in America e Canada: si parte dai 5 mila euro e si può arrivare fino a 25 mila. E in Italia? Nel Belpaese il trapianto capelli costo è più basso della media europea, dai 3 mila ai 10 mila euro, ciononostante il trapianto in Turchia risulta molto conveniente.

Naturalmente, trattandosi di operazioni chirurgiche dal minore impatto economico, viene da chiedersi se i trapianti in Turchia siano affidabili. La risposta è sì: le tariffe vantaggiose sono determinate dal basso costo della vita e dalle sovvenzioni statali di cui le cliniche beneficiano. Uno dei pochi contesti di mercato in cui alla convenienza corrisponde spesso la qualità. Prima di recarsi in una clinica turca per il trapianto di capelli è comunque consigliabile fare alcune verifiche.

Per evitare il rischio di ritrovarsi in un ambiente non conforme alle aspettative, bisogna assicurarsi che le operazioni chirurgiche siano effettuate da medici specializzati (non da infermieri né da assistenti), e che la struttura rispetti elevati standard in merito a igiene e sicurezza. Requisito, quest’ultimo, che generalmente è soddisfatto dai centri per trapianto situati all’interno di ospedali privati.

