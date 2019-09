Salvata la mucca caduta in un dirupo sul monte Gerbonte, l'animale potrebbe esser sfuggito all'attacco di un lupo (Foto e Video)

Sono durate poco meno di un'ora le operazioni di recupero di una mucca finita in un crepaccio nella zona del Monte Gerbonte, tra il comune di Triora e quello di Pigna. Un'attività complessa che ha richiesto l'intervento dell’elicottero del nucleo dei Vigili del Fuoco di Torino, che ha coadiuvato i pompieri del Comando Provinciale di Imperia. Con loro era presente anche Massimo Di Fazio, sindaco del paese delle streghe e conoscitore di questi territori impervi.



Il primo cittadino ha collaborato attivamente alle ricerche dell'animale, scattate due giorni fa. La mucca non aveva fatto ritorno insieme al resto del pascolo e così l'allevatore, Piero Anfosso di Isolabona, si era preoccupato ed aveva iniziato a cercare l'animale.





La mucca, ferita in seguito alla caduta nel crepaccio, è stata trovata il giorno seguente. Come mai sia finita così lontano dalla zona di pascolo è un fatto che ha destato dubbi e preoccupazioni soprattutto da parte dell'allevatore. Per alcuni degli intervenuti la mucca sarebbe finita nel crepaccio perchè in fuga dall'attacco di qualche predatore, forse un lupo. Sembra che alcuni esemplari siano stati visti e gli attacchi al bestiame, a detta dei presenti, non sono così rari come si può immaginare.Nonostante le ferite subite, la mucca stava bene ma per effettuare il recupero è stato necessario sedarla. Una volta imbragato, l'animale è stato riportato in cima ed ora verrà sottoposto alle cure necessarie.