Sanremo: scooter si ferma per far attraversare pedone e viene tamponato, incidente nel pomeriggio

Incidente nel tardo pomeriggio a Sanremo, sull'Aurelia, all'incrocio tra piazza Cesare Battisti e via Verdi. Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, uno scooter è stato tamponato da un'auto. Prima di essere colpito, il conducente del ciclomotore si era fermato per far attraversare un pedone sulle strisce pedonali. Il ragazzo che guidava il motorino non ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato dalla Croce Rossa all'Ospedale di Sanremo per accertamenti.