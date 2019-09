Incendio in autostrada tra Sanremo e Taggia: in fiamme aiuola spartitraffico, intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco, intorno alle 15.40, sull'autostrada dei fiori dove ha preso fuoco un'aiuola spartitraffico. Il rogo di dimensioni contenute si è sviluppata in un'area tra i caselli autostradali di Arma di Taggia e Sanremo, in direzione Francia. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata ma è stato necessario interrompere il transito dei veicoli per permettere ai pompieri di spegnere le fiamme. Sul posto è intervenuto anche il personale dell'autofiori. L'operazione non si è rivelata particolarmente ostica e dopo breve l'autostrada è stata riaperta al transito.